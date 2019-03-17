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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Общество ,  
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Минздрав Британии выступил за запрет рекламы вредной еды до 21:00
Минздрав Великобритании предупреждает об «эпидемии ожирения» среди детей в стране. Для борьбы с ней власти королевства изучают возможность ограничить доступ несовершеннолетних к рекламе нездоровой еды
Линия по производству картофеля фри (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Власти Великобритании изучат возможность ограничить рекламу вредной еды на телевидении и в интернете. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявления британских чиновников.

Рекламу продуктов, содержащих избыточное количество жира, соли или сахара, могут запретить показывать в дневное и вечернее время до 21:00. Департамент здравоохранения и социального обеспечения (DHSC) заявил, что предлагаемый запрет коснется телепрограмм, онлайн-трансляций и соцсетей.

Раньше запрет на рекламу фаст-фуда действовал только на детских телеканалах и в программах, предназначенных для детей. Однако как показало исследование правительственного медиарегулятора Ofcom, несовершеннолетние 64% времени за телевизором тратят на просмотр программ, не предназначенных для их возраста. В Ofcom также отметили, что все чаще дети могут получить доступ к медиаконтенту с собственных устройств, без надзора родителей. Sky News приводит также данные благотворительной организации Cancer Research, согласно которым просмотр рекламы нездоровой еды находится в прямой связи с ожирением.

«Служба здравоохранения сталкивается все с большим и большим числом детей страдающих от последствий ожирения, поэтому мы обязаны устранить первопричины​», — заявил министр здравоохранения Великобритании Стив Брин. Ограничение на рекламу нездоровой пищи станет частью комплекса мер, направленных на борьбу с распространением избыточного веса среди молодежи.

Британский Минздрав сравнивает растущее число случаев ожирения среди детей с эпидемией. Все больше детей страдают от его последствий, включающих астму и диабет. Избыточный вес наблюдается у трети детей, заканчивающих начальную школу в Великобритании.

О том, что россияне также страдают от последствий неправильного питания заявлял российский Минздрав. По данным Росстата, в 2017 году россияне потребляли овощей в размере 73% от рекомендуемых норм, а потребление сахара и кондитерских изделий составило 130%. В декабре глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что в России ожирением страдают 27% мужчин и 25% женщин в возрасте 35–40 лет, при этом в возрасте 55–64 лет их становится больше — 36 и 52%.

Общество
Минздрав назвал страдающие от ожирения регионы

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Великобритания
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