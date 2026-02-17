КС решил, что вернуть купленный в интернете товар можно любым способом

Конституционный суд разобрал прецедент с покупателем, которого обязали лично доставить комбинезон, который он купил онлайн, в магазин. И постановил, что продавцы не могут ограничивать правила возврата товара надлежащего качества

Покупатели вправе возвращать некачественные товары, приобретенные дистанционно, любым способом, в том числе почтой или через курьера, такое решение принял Конституционный суд России 17 февраля. Продавцы не могут ограничивать возврат обязательным личным визитом в магазин, если это делает реализацию права на возврат затруднительной или невыгодной.

Суд признал неконституционными положения пп. 3 и 4 ст. 26.1 закона «О защите прав потребителей» в той мере, в какой они позволяют продавцам самостоятельно определять порядок возврата без учета интересов потребителя. По мнению КС, специфика онлайн-торговли заключается в том, что покупатель не может заранее оценить товар, а потому его право на отказ от покупки должно быть обеспечено реальным, а не формальным механизмом возврата.

Поводом для рассмотрения дела стала жалоба покупателя по фамилии Тишкин, которому интернет-магазин разрешил вернуть детский комбинезон только при личном визите в розничную точку. Возможность отправить за счет покупателя товар почтой продавец отвергнул, хотя расходы на дорогу были сопоставимыми со стоимостью покупки. Роспотребнадзор и суды трех инстанций нарушений в действиях компании не усмотрели.

КС указал, что до внесения изменений в законодательство потребитель вправе самостоятельно выбрать способ возврата. Продавцу лишь должна быть обеспечена возможность проверить его состояние при получении, а риск повреждения товара при пересылке ложится на покупателя.

16 февраля министр экономического развития Максим Решетников предложил ввести новые требования к возврату товаров на маркетплейсах. Продавцы на онлайн-площадках, по предложению Минэка, получат право ввести категории невозвратных товаров, таких как лекарства и продукты. Ведомство пояснило, что платформы самостоятельно устанавливают перечень возвратных или невозвратных товаров, что приводит к потере прибыли у продавца.