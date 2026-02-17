 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

КС решил, что вернуть купленный в интернете товар можно любым способом

Конституционный суд разобрал прецедент с покупателем, которого обязали лично доставить комбинезон, который он купил онлайн, в магазин. И постановил, что продавцы не могут ограничивать правила возврата товара надлежащего качества
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Покупатели вправе возвращать некачественные товары, приобретенные дистанционно, любым способом, в том числе почтой или через курьера, такое решение принял Конституционный суд России 17 февраля. Продавцы не могут ограничивать возврат обязательным личным визитом в магазин, если это делает реализацию права на возврат затруднительной или невыгодной.

Суд признал неконституционными положения пп. 3 и 4 ст. 26.1 закона «О защите прав потребителей» в той мере, в какой они позволяют продавцам самостоятельно определять порядок возврата без учета интересов потребителя. По мнению КС, специфика онлайн-торговли заключается в том, что покупатель не может заранее оценить товар, а потому его право на отказ от покупки должно быть обеспечено реальным, а не формальным механизмом возврата.

Поводом для рассмотрения дела стала жалоба покупателя по фамилии Тишкин, которому интернет-магазин разрешил вернуть детский комбинезон только при личном визите в розничную точку. Возможность отправить за счет покупателя товар почтой продавец отвергнул, хотя расходы на дорогу были сопоставимыми со стоимостью покупки. Роспотребнадзор и суды трех инстанций нарушений в действиях компании не усмотрели.

Конституционный суд разрешил временную регистрацию в апартаментах
Общество
Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

КС указал, что до внесения изменений в законодательство потребитель вправе самостоятельно выбрать способ возврата. Продавцу лишь должна быть обеспечена возможность проверить его состояние при получении, а риск повреждения товара при пересылке ложится на покупателя.

16 февраля министр экономического развития Максим Решетников предложил ввести новые требования к возврату товаров на маркетплейсах. Продавцы на онлайн-площадках, по предложению Минэка, получат право ввести категории невозвратных товаров, таких как лекарства и продукты. Ведомство пояснило, что платформы самостоятельно устанавливают перечень возвратных или невозвратных товаров, что приводит к потере прибыли у продавца.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Илья Трапезников
Конституционный суд возврат интернет-покупки интернет-торговля
Материалы по теме
Конституционный суд разъяснил, как засчитывать дни отдыха вахтовикам
Общество
Конституционный суд разрешил временную регистрацию в апартаментах
Общество
Верховный суд разрешил штрафовать водителей с двух камер подряд
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Обсуждаем переговоры в Женеве по Украине на Радио РБК 18:10
ЦБ сохранил курс доллара ниже ₽77 Инвестиции, 18:07
Историческое золото Франции в биатлоне. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:05
Эксперты сравнили потенциал роста экономики в 2026 и 2027 годах
РАДИО
 Экономика, 18:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Французские биатлонисты выиграли эстафету на Олимпиаде Спорт, 17:58
Переговоры России, США и Украины. Прямое включение РБК из Женевы Политика, 17:54
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В МВД назвали ошибочными сообщения о заборе слюны для теста на алкоголь Общество, 17:50
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Еще два каршеринговых сервиса включили в «белый список» Технологии и медиа, 17:37
ЦФА на вино: появился выпуск на ₽100 млн Инвестиции, 17:35
Что стоит знать об Аделии Петросян, которая сегодня выступит на Олимпиаде 17:32
Ozon утвердил дебютную программу облигаций на ₽100 млрд Инвестиции, 17:31
Презервативы с Олимпиады подорожали до €105 Спорт, 17:30