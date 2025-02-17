Самолет Delta Airlines перевернулся вверх дном аэропорту Торонто. Видео
Прибывший из американского Миннеаполиса лайнер CRJ при посадке в Торонто перевернулся, пока известно о восьми пострадавших. Борт принадлежит Delta Airlines, на борту были около 80 человек. Погибших нет.
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