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Полковникам Росгвардии предъявили новое обвинение в хищении 140 млн руб.

«Ъ»: полковникам Росгвардии предъявили новое обвинение в хищении 140 млн руб.
Дело связано с мошенничеством при поставках оборудования на аэродромы Росгвардии. По первому делу офицеров обвиняют в хищении 80 млн руб. в рамках контрактов с тем же поставщиком

Против замначальника управления специальных видов технического и тылового обеспечения авиации Главного управления авиации (ГУА) Росгвардии полковника Андрея Степина заведено уголовное дело о мошенничестве, его с подельниками обвиняют в хищении 140 млн руб., пишет «Коммерсантъ».

Обвинения в четырех эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишения свободы) добавились к статье о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшему тяжкие последствия (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК, тоже до десяти лет). Степин находится в СИЗО с ноября.

По версии следствия, полковник при поставке оборудования на аэродромы Ермолино (Балабаново), Моздок и Чкаловский (Щелково) в рамках контрактов, заключенных с ООО «Вектор», обманул и ввел в заблуждение сотрудников Росгвардии и вместе с подельниками похитил более 140 млн руб.

Речь идет о поставках зарядной аккумуляторной станции, авиационного комплекса пунктов управления инженерно-авиационно-инженерной службы, двух аэродромных пожарных автомобилей и четырех топливозаправщиков.

Степин вину не признал, отказавшись от дачи показаний, это подтвердил газете один из его адвокатов. Сторона защиты назвала новое обвинение абсурдным «довеском» к прошлому. «Похоже, что следователи решили объявить завышенными по стоимости все контракты с «Вектором», хотя они заключены по рыночным ценам на основании конкурсов», — сообщили в окружении полковника.

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Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Первое дело против Степина также связано с контрактами, поставщиком по которым был «Вектор». Там речь идет о присвоении обвиняемыми почти 80 млн руб. при поставке административных (штабных) двухэтажных построек для одного из авиационных полков Росгвардии. Разборные конструкции, по контракту, стоили 197 млн руб., но вместо них были установлены более дешевые стационарные.

Помимо Степина по делу проходят еще два полковника Росгвардии — Андрей Чернобаев из ГУА и Олег Гамаюнов из департамента реализации госпрограмм и организации закупок. Был арестован и гендиректор «Вектора» Алексей Сурков.

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полковник Росгвардия мошенничество хищения
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