В трех госучреждениях Бельгии нашли конверты с ядовитым веществом

В Службе госбезопасности, суде и офисе министра юстиции в Брюсселе обнаружили конверты с ядовитым веществом бруцином. По данным городской прокуратуры, пострадавших нет, ведется расследование

Брюссель, Бельгия (Фото: Laurie Dieffembacq / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В трех госучреждениях Бельгии обнаружили конверты с ядовитым веществом бруцином, сообщила пресс-служба прокуратуры Брюсселя. Речь идет о зданиях Службы государственной безопасности на бульваре Альберта II и суда на площади Пуларта, а также об офисе министра юстиции на бульваре Ботанического сада.

«Все, кто контактировал с конвертами, были изолированы и обследованы. Никто не пострадал», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что бруцин опасен только при попадании в организм человека.

Прокуратура Брюсселя начала расследование, чтобы определить отправителя писем и его цели. Там также исключили связь происшествия со стрельбой осенью 2023 года.