В трех госучреждениях Бельгии нашли конверты с ядовитым веществом
В трех госучреждениях Бельгии обнаружили конверты с ядовитым веществом бруцином, сообщила пресс-служба прокуратуры Брюсселя. Речь идет о зданиях Службы государственной безопасности на бульваре Альберта II и суда на площади Пуларта, а также об офисе министра юстиции на бульваре Ботанического сада.
«Все, кто контактировал с конвертами, были изолированы и обследованы. Никто не пострадал», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что бруцин опасен только при попадании в организм человека.
Прокуратура Брюсселя начала расследование, чтобы определить отправителя писем и его цели. Там также исключили связь происшествия со стрельбой осенью 2023 года.
открыл огонь в центре Брюсселя, в результате чего погибли два болельщика шведской сборной по футболу. Это произошло за два часа до матча квалификации чемпионата Европы-2024 Бельгия — Швеция. Издание Sudinfo La Capitale со ссылкой на свидетелей писало, что перед выстрелами злоумышленник кричал «аллаху акбар». По его данным, это член террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Позднее стрелок был нейтрализован полицейскими.
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