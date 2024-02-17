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В трех госучреждениях Бельгии нашли конверты с ядовитым веществом

В трех госучреждениях Бельгии обнаружили конверты с ядовитым веществом
В Службе госбезопасности, суде и офисе министра юстиции в Брюсселе обнаружили конверты с ядовитым веществом бруцином. По данным городской прокуратуры, пострадавших нет, ведется расследование
Брюссель, Бельгия
Брюссель, Бельгия (Фото: Laurie Dieffembacq / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В трех госучреждениях Бельгии обнаружили конверты с ядовитым веществом бруцином, сообщила пресс-служба прокуратуры Брюсселя. Речь идет о зданиях Службы государственной безопасности на бульваре Альберта II и суда на площади Пуларта, а также об офисе министра юстиции на бульваре Ботанического сада.

«Все, кто контактировал с конвертами, были изолированы и обследованы. Никто не пострадал», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что бруцин опасен только при попадании в организм человека.

Прокуратура Брюсселя начала расследование, чтобы определить отправителя писем и его цели. Там также исключили связь происшествия со стрельбой осенью 2023 года.

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16 октября неизвестный мужчина открыл огонь в центре Брюсселя, в результате чего погибли два болельщика шведской сборной по футболу. Это произошло за два часа до матча квалификации чемпионата Европы-2024 Бельгия — Швеция. Издание Sudinfo La Capitale со ссылкой на свидетелей писало, что перед выстрелами злоумышленник кричал «аллаху акбар». По его данным, это член террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Позднее стрелок был нейтрализован полицейскими.

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Юлия Овчинникова
Бельгия Брюссель конверт прокуратура
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