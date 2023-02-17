Суд в Москве приговорил экс-владельца банка «Балтика» к 17 годам тюрьмы

По версии следствия, экс-владелец «Балтики» вывел со счетов банка в Молдавию свыше 46 млрд руб. Его обвинили в руководстве преступным сообществом и совершении валютных операций с использованием подложных документов

Олег Власов (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Преображенский районный суд Москвы приговорил бывшего владельца банка «Балтика» Олега Власова, обвиняемого в выводе из России более чем 46 млрд руб., к 17 годам колонии строгого режима, сообщила Генпрокуратура России.

По данным следствия, в период с июня 2013 года по апрель 2014 года Власов в составе преступного сообщества перевел свыше 46 млрд руб. в иностранной валюте со счетов банка «Балтика» на банковские счета нерезидента — молдавского банка Moldindconbank. «При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода», — указали в прокуратуре.

Власов признал себя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК (руководство преступным сообществом) и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Максимальное наказание по ч. 3 ст. 210 УК предусматривает до 20 лет тюрьмы, по ч. 3 ст. 193.1 УК — до десяти лет тюрьмы.

В прокуратуре также отметили, что ранее районными судами Москвы руководители и участники преступного сообщества были осуждены за неправомерный вывод из России более 126 млрд руб. и приговорены к тюремным срокам от девяти до 19 лет. «В доход государства конфискованы: принадлежащие им объекты недвижимости, расположенные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге общей стоимостью 1,4 млрд рублей; транспортные средства; денежные средства в размере свыше 3,1 млн долларов США, 41,2 тыс. евро, 2,4 тыс. франков; ювелирные изделия», — добавили в ведомстве.

Власова задержали в Москве в мае 2020 года. Источник РБК тогда сообщал, что его заподозрили в выводе средств из России по так называемой молдавский схеме. Собеседник РБК уточнил, что в этой схеме были задействованы молдавские бизнесмены Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и арестованный ранее Александр Коркин.