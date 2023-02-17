Суд в Москве приговорил экс-владельца банка «Балтика» к 17 годам тюрьмы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,98 (0) Инвестиции, 13:22 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (0) Инвестиции, 13:22
Продажи рушатся от возражений. Три верных способа их отбить Pro, 15:49
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 15:46
Япония в апреле запустит пилотное тестирование системы цифровой нацвалюты Крипто, 15:45
Вильфанд спрогнозировал на 23 февраля погоду с «нордическим характером» Общество, 15:44
Роднина отреагировала на слова Плющенко о выступлении без флага и гимна Спорт, 15:43
Золотой рецепт оливье: кто создает готовые блюда для ретейла Новая экономика, 15:38
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 15:35
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
ВЦИОМ зафиксировал рост доверия к Путину на 1,1% за неделю Политика, 15:31
В российский МИД вызвали послов Италии и Нидерландов Политика, 15:28
Суд в Москве приговорил экс-владельца банка «Балтика» к 17 годам тюрьмы Общество, 15:25
Школьное образование в Москве. Цифры, факты, инфографика Специальный проект, 15:23
В Москве с начала года ввели в строй еще 9 домов по программе реновации Город, 15:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:22
Регуляторы против криптовалют. Кто выиграет от новых правил Крипто, 15:15
Общество ,  
0 

Суд в Москве приговорил экс-владельца банка «Балтика» к 17 годам тюрьмы

Суд в Москве приговорил экс-владельца банка «Балтика» Олега Власова к 17 годам тюрьмы
По версии следствия, экс-владелец «Балтики» вывел со счетов банка в Молдавию свыше 46 млрд руб. Его обвинили в руководстве преступным сообществом и совершении валютных операций с использованием подложных документов
Олег Власов
Олег Власов (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Преображенский районный суд Москвы приговорил бывшего владельца банка «Балтика» Олега Власова, обвиняемого в выводе из России более чем 46 млрд руб., к 17 годам колонии строгого режима, сообщила Генпрокуратура России.

По данным следствия, в период с июня 2013 года по апрель 2014 года Власов в составе преступного сообщества перевел свыше 46 млрд руб. в иностранной валюте со счетов банка «Балтика» на банковские счета нерезидента — молдавского банка Moldindconbank. «При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода», — указали в прокуратуре.

Власов признал себя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК (руководство преступным сообществом) и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Максимальное наказание по ч. 3 ст. 210 УК предусматривает до 20 лет тюрьмы, по ч. 3 ст. 193.1 УК — до десяти лет тюрьмы.

В прокуратуре также отметили, что ранее районными судами Москвы руководители и участники преступного сообщества были осуждены за неправомерный вывод из России более 126 млрд руб. и приговорены к тюремным срокам от девяти до 19 лет. «В доход государства конфискованы: принадлежащие им объекты недвижимости, расположенные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге общей стоимостью 1,4 млрд рублей; транспортные средства; денежные средства в размере свыше 3,1 млн долларов США, 41,2 тыс. евро, 2,4 тыс. франков; ювелирные изделия», — добавили в ведомстве.

Власова задержали в Москве в мае 2020 года. Источник РБК тогда сообщал, что его заподозрили в выводе средств из России по так называемой молдавский схеме. Собеседник РБК уточнил, что в этой схеме были задействованы молдавские бизнесмены Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и арестованный ранее Александр Коркин.

Как работала «молдавская схема»

Между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.

Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов—иностранных компаний, подконтрольных членам ОПС. Таким образом через российские банки ежедневно выводились миллионы долларов США и евро.

Читайте на РБК Pro
Леброн Джеймс тратит $1,5 млн в год на свое здоровье. На что идут деньги
Как за 90 минут раз и навсегда избавиться от бесполезных совещаний
Утром или вечером: когда эффективнее всего заниматься спортом
Как Rivian вогнала Amazon в убытки и что ждет дальше интернет-гиганта
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
«Балтика» суд приговор олег власов
Материалы по теме
Власти разработали механизм для перекрытия «молдавской схемы»
Финансы
Обвинение запросило 20 лет участникам «молдавской схемы» вывода ₽500 млрд
Общество
В Москве задержали банкира Олега Власова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter