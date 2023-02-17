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На Сахалине два человека погибли при крушении вертолета

МЧС: два человека погибли при аварийной посадке вертолета в Сахалинской области
Погибли пилот и пассажирка вертолета, еще одного человека госпитализировали в состоянии средней тяжести. Вертолет совершил аварийную посадку днем 17 февраля, на его борту находились три человека
Фото: ГУ МЧС по Сахалинской области
Фото: ГУ МЧС по Сахалинской области

При аварийной посадке частного вертолета Robinson в Сахалинской области погибли два человека. Об этом РБК сообщили в МЧС.

«В результате жесткой посадки один человек эвакуирован и доставлен в областную больницу города Южно-Сахалинска вертолетом компании, два человека погибли», — сообщили в ведомстве.

При аварийной посадке погибли пилот и пассажирка вертолета, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности региона. О том, что при аварийной посадке погиб пилот и один из пассажиров, также сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В правительстве Сахалинской области уточнили, что на борту находилось три человека — пилот и два пассажира. Один пассажир выжил, его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Позднее в правительстве сообщили, что спасатели ивлекли из-под обломков тело пилота воздушного судна.

Вертолет Robinson перестал выходить на связь днем 17 февраля. Борт вылетел с посадочной площадки «Оленья горка» под Южно-Сахалинском в сторону горы Пик Чехова и примерно через 15 минут перестал выходить на связь. Как уточнили РБК в восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте, вертолет сел на этой горе, но пилот не уведомил регуляторов воздушного движения о повторном взлете. Затем сработал сигнал бедствия.

После аварии следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). За совершение этого преступления грозит до двух лет лишения свободы.

Вертолет принадлежит компании-авиаперевозчику, которой, как утверждал телеграм-канал Mash, владеет Мария Каранова. По информации «РБК Компании», в сентябре 2021 года женщина зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Ее предприятие арендует грузовые воздушные суда с экипажем и выполняет авиационные работы, следует из данных сервиса.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Сахалинская область погибшие Вертолет
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