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Умер изобретатель дефибриллятора нобелевский лауреат Бернард Лаун

Ученому было 99 лет, он скончался в штате Массачусетс. Лаун изобрел дефибриллятор в 1962 году. Позже он стал одним из создателей движения за ядерное разоружение, которое в 1985 году получило Нобелевскую премию мира
Бернард Лаун
Бернард Лаун (Фото: Lowninstitute.org)

Бернард Лаун, кардиолог, который изобрел дефибриллятор, умер в своем доме в штате Массачусетс, США, в возрасте 99 лет. О его смерти The New York Times сообщила внучка. Она сказала, что у ученого возникли осложнения сердечной недостаточности, а также он заболел пневмонией.

Лаун (Борух Лац) родился в Литве в 1921 году и в 1935-м перебрался с родителями в США.

В 1962 году он разработал физический метод коррекции фибрилляции сердца — патологического состояния, когда волокна сердечной мышцы сокращаются порознь, а не скоординированно. В то время считалось, что эта патология каждый год является причиной около 40% от 500 тыс. сердечных приступов со смертельным исходом в США. С помощью изобретенного Лауном дефибриллятора можно восстановить нормальный ритм сокращений, подав на сердце точно рассчитанный высоковольтный импульс тока.

Это изобретение не только помогло спасать жизни амбулаторных больных, но и сделало возможными открытые операции на сердце.

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<p>Аветис Зенян</p>

В 1980 году Лаун совместно с еще шестью американскими и советскими учеными создал международное движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». Его деятельность была направлена на предотвращение конфликта с применением ядерного оружия и продвижение идеи ядерного разоружения. Среди основателей движения был академик Евгений Чазов, который в том числе был врачом нескольких руководителей СССР, включая Леонида Брежнева.

К 1985 году движение насчитывало уже 135 тыс. членов в 41 стране, на пике число его сторонников доходило до 200 тыс.

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В том же году Лаун и Чазов приняли Нобелевскую премию мира, которая была вручена движению «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». Нобелевский комитет отметил, что организация оказала «значительную услугу человечеству, распространяя авторитетную информацию и повышая осведомленность общества о катастрофических последствиях ядерной войны».

Автор
Мария Лисицына
Нобелевская премия мира смерть ученый
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