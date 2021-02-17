Умер изобретатель дефибриллятора нобелевский лауреат Бернард Лаун

Ученому было 99 лет, он скончался в штате Массачусетс. Лаун изобрел дефибриллятор в 1962 году. Позже он стал одним из создателей движения за ядерное разоружение, которое в 1985 году получило Нобелевскую премию мира

Бернард Лаун (Фото: Lowninstitute.org)

Бернард Лаун, кардиолог, который изобрел дефибриллятор, умер в своем доме в штате Массачусетс, США, в возрасте 99 лет. О его смерти The New York Times сообщила внучка. Она сказала, что у ученого возникли осложнения сердечной недостаточности, а также он заболел пневмонией.

Лаун (Борух Лац) родился в Литве в 1921 году и в 1935-м перебрался с родителями в США.

В 1962 году он разработал физический метод коррекции фибрилляции сердца — патологического состояния, когда волокна сердечной мышцы сокращаются порознь, а не скоординированно. В то время считалось, что эта патология каждый год является причиной около 40% от 500 тыс. сердечных приступов со смертельным исходом в США. С помощью изобретенного Лауном дефибриллятора можно восстановить нормальный ритм сокращений, подав на сердце точно рассчитанный высоковольтный импульс тока.

Это изобретение не только помогло спасать жизни амбулаторных больных, но и сделало возможными открытые операции на сердце.