В МХАТ имени Горького сменился исполнительный директор

Отвечавшую до 2019 года за культуру в Екатеринбурге Татьяну Ярошевскую сменил один из создателей музея-квартиры Солженицына Олег Михайлов

Олег Михайлов (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

Исполняющим обязанности исполнительного директора МХАТ имени Горького стал Олег Михайлов. Как сообщили РБК в пресс-службе театра, на этом посту он сменил Татьяну Ярошевскую.

О назначении Михайлова, который ранее был заместителем исполнительного директора МХАТ, утром 17 февраля было объявлено на собрании труппы театра.

Михайлов трудится в МХАТ имени Горького с 2019 года. До этого он служил в Камерном музыкальном театре имени Бориса Покровского. В том числе он работал над созданием и открытием музея-квартиры Александра Солженицына в качестве директора музея. «Имеет звание «Заслуженный работник культуры Российской Федереции», благодарности президента и правительства Москвы», — сообщили в пресс-службе театра.

Татьяна Ярошенко была исполнительным директором театра с сентября 2019 года. До этого она 25 лет работала в мэрии Екатеринбурга, где одно время руководила комитетом по делам молодежи и комитетом по связям со СМИ, а затем и комитетом по делам культуры.