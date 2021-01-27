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В МХАТе опровергли информацию о тяжелом состоянии худрука Боякова

В пресс-службе МХАТ им. М. Горького опровергли информацию о тяжелом состоянии художественного руководителя Эдуарда Боякова. Об этом РБК сказали в пресс-службе.

«Эдуард Владиславович чувствует себя хорошо, состояние его хорошее», — сообщили в театре.

Худруком МХАТ им. Горького вместо Дорониной стал Бояков
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Ранее в Telegram-канале «Закулиска», освещающем театральные события, появилась информация, что Бояков находится в тяжелом состоянии после операции на сердце.

Эдуард Бояков является художественным руководителем МХАТ им. Горького с декабря 2018 года. Создатель театров «Практика» и «Политеатр» в Москве, «Сцена Молот» в Перми; документального театрального проекта «Человек.doc» и благотворительного проекта «Арт-Стройка».

Во МХАТе Бояков поставил такие спектакли, как «Синяя птица» Мориса Метерлинка и «Лавр» по роману Евгения Водолазкина.

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