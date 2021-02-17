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Минтранс и Росавтодор выступили против появления нового дорожного знака

В МВД и МАДИ выступили за новый вид знака «Фотовидеофиксация»: камеру хотят изобразить на синем фоне, сообщил «Коммерсантъ». Минтранс и Росавтодор идею заменить черно-белые таблички раскритиковали
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минтранс, Росавтодор, научный центр безопасности движения МВД и институт МАДИ поспорили о необходимости введения нового знака «Фотовидеофиксация», сообщил «Коммерсантъ».

С 1 марта в России в соответствии с поправками в ПДД, принятыми правительством, должен появиться новый дорожный знак — «Фотовидеофиксация». Он заменит действующий указатель с камерой на белом или желтом фоне.

Полностью перейти на новый знак регионы должны до 1 сентября. За городом новый знак будут устанавливать за 150–300 м до начала зоны контроля, в населенном пункте — на въезде в него.

После 1 сентября можно будет использовать только новый знак, однако его внешний вид еще не утвержден. Поправки в ГОСТ подготовят технический комитет по стандартизации № 278 (ТК 278) «Безопасность дорожного движения» и Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ). Затем их до 1 марта должен будет внести Росстандарт.

В России появится новый дорожный знак
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Фото:Олег Лозовой / РБК

В то же время ряд профильных ведомств поспорили о том, нужно ли менять внешний вид дорожного знака. Так, входящий в ТК Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД выступил за введение нового указателя — синего квадрата с изображением камеры внутри, сообщило издание.

С этим согласились и в МАДИ. «Таблички замечают далеко не все участники движения, особенно на фоне постоянного уплотнения транспортного потока, повышения конфликтности. Чем заметнее будет знак, тем выше будет его профилактическая функция и меньше риск возникновения конфликтной ситуации», — отметил в беседе с изданием профессор МАДИ, член ТК 278 Султан Жанказиев.

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В то же время в Минтрансе и Росавтодоре считают, что новый указатель должен выглядеть так же, как действующая табличка — знак с камерой на белом или желтом фоне. Смена внешнего вида указателя потребует существенных затрат на изготовление, демонтаж старых и установку новых знаков, пояснили изданию в министерстве. По оценке ассоциации территориальных органов управления автодорогами РАДОР, в России более 15 тыс. стационарных камер, каждая из которых снабжена табличкой. Глава РАДОР Игорь Старыгин заявил изданию, что в ассоциации не видят смысла «тратить деньги», меняя «одно на другое».

Кроме того, новый знак можно использовать в «различных типоразмерах», что позволит обеспечить «его достаточную видимость», а также использовать как временный знак на желтом фоне при дорожном ремонте, отметили в Минтрансе. У белой пленки, которой покрывается табличка, в 15–20 раз выше коэффициент световозвращения, чем у синей. Помимо этого, водители уже привыкли к табличкам, а введение нового знака «потребует проведения кампаний по доведению до водителей информации о его назначении», заключили в ведомстве. В ГИБДД России позицию Минтранса разделяют, сообщил «Коммерсантъ».

Путин потребовал не прятать камеры на опасных участках дорог
Политика

В пресс-службе РосдорНИИ изданию сообщили, что вопрос внешнего вида нового знака еще обсуждается и окончательное решение будет принято в ближайшее время.

По данным московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в столице установлено около 1 тыс. табличек «Фотовидеофиксация», и организация «прорабатывает возможность» сохранить их на дорогах, пишет газета. «Какое решение примут, таких рекомендаций мы и будем придерживаться», — заявили изданию в ЦОДД. «В подавляющем большинстве случаев не потребуется проведения дополнительных работ по замене существующих знаков», — пояснили изданию в Росавтодоре.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД и Росавтодор.

Руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский рассказал РБК, что не видит необходимости в единовременной замене знаков фотовидеофиксации. «Безусловно, знак должен быть заметным и новый знак может таким стать, но менять огромное количество знаков фотофиксации дорого и бессмысленно. Разумно ввести обновленный знак таким образом, чтобы в новых местах устанавливался он, а в старых еще могли действовать другие знаки», — подчеркнул он. По словам специалиста, одна из проблем связана с тем, что знаки часто не ставят, но штрафы водителям все равно приходят, и оспорить их может быть крайне сложно. «В городе каждые 100 м этот знак не поставить: камеры со всех сторон «смотрят» и регистрируют десятки нарушений. Москва обычно настаивает на том, что должен быть один общий знак при въезде: «камера видеофиксации». А на трассах есть большое количество опасных мест и на них, на мой взгляд, принципиально важно ставить другой знак — яркий, кричащий. Который заставил бы водителя понять, что надо притормозить», — резюмировал Шумский.

«На мой взгляд, рядом с комплексом видеофиксации должно быть как можно больше предупреждений, не лишними будут дублирующие знаки, разметка. Особенно если в этих местах часто нарушают. Раз часто нарушают — значит, недостаточно предупреждены о том, что работает фотовидеофиксация. Если мы предположим, что видеофиксация у нас будет на 100% дорог, то, естественно, у нас и скоростной режим будут соблюдать в 100% случаев», — сообщил РБК заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов.

Поправки к ПДД, в соответствии с которыми в России должен появиться новый знак «Фотовидеофиксация», правительство приняло в связи с поручением президента Владимира Путина. В июне 2019 года он потребовал переработать требования к обозначению комплексов. «Не нужно эти камеры на опасных участках специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это средство достижения нужного нам результата», — заявил он.

Авторы
Виктория Полякова, Евгения Лебедева
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