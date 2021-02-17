В России впервые с начала октября выявили менее 13 тыс. заболевших COVID
В России за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 12 828 человек, сообщил оперативный штаб.
Это минимум с 9 октября, когда в стране выявили 12 126 заразившихся. При этом меньше 13 тыс. случаев в последний раз фиксировали 10 октября — 12 846.
Случаи заражения были зарегистрированы во всех российских регионах. Не имели симптомов заболевания 10,1% новых заразившихся.
Наибольший суточный прирост случаев COVID-19 зафиксировали в следующих регионах:
- Москва — 1282 человек;
- Петербург — 1103;
- Подмосковье — 470;
- Нижегородская область — 419;
- Воронежская и Ростовская области — 356 и 326 соответственно.