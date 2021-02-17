В России впервые с начала октября выявили менее 13 тыс. заболевших COVID

Умерли от коронавируса за сутки 467 человек, сообщил оперативный штаб. Больше всего смертей от COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве — 59. В Петербурге умерли 37 заразившихся, в Подмосковье — 30. В Воронежской области жертвами COVID-19 за сутки стали 23 человека, в Ростовской области скончались 19 инфицированных.

По данным оперативного штаба, всего с начала пандемии от COVID-19 в стране скончались 81,4 тыс. человек. В своей статистике он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

В то же время Росстат сообщил, что число смертей, связанных с COVID-19, за апрель—декабрь 2020 года в России достигло 162,2 тыс. В своей статистике ведомство учитывает также те случаи, когда коронавирус привел к развитию смертельных осложнений других заболеваний или когда он не был выявлен, но по течению болезни высока вероятность, что смерть наступила именно от COVID-19.