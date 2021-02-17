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Пандемия коронавируса ,  
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В России впервые с начала октября выявили менее 13 тыс. заболевших COVID

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России оказался минимальным с 9 октября. Умерли за сутки 467 человек
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 12 828 человек, сообщил оперативный штаб.

Это минимум с 9 октября, когда в стране выявили 12 126 заразившихся. При этом меньше 13 тыс. случаев в последний раз фиксировали 10 октября — 12 846.

Случаи заражения были зарегистрированы во всех российских регионах. Не имели симптомов заболевания 10,1% новых заразившихся.

Наибольший суточный прирост случаев COVID-19 зафиксировали в следующих регионах:

  • Москва — 1282 человек;
  • Петербург — 1103;
  • Подмосковье — 470;
  • Нижегородская область — 419;
  • Воронежская и Ростовская области — 356 и 326 соответственно.

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Фото:Amilcar Orfali / Getty Images

Умерли от коронавируса за сутки 467 человек, сообщил оперативный штаб. Больше всего смертей от COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве — 59. В Петербурге умерли 37 заразившихся, в Подмосковье — 30. В Воронежской области жертвами COVID-19 за сутки стали 23 человека, в Ростовской области скончались 19 инфицированных.

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По данным оперативного штаба, всего с начала пандемии от COVID-19 в стране скончались 81,4 тыс. человек. В своей статистике он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

В то же время Росстат сообщил, что число смертей, связанных с COVID-19, за апрель—декабрь 2020 года в России достигло 162,2 тыс. В своей статистике ведомство учитывает также те случаи, когда коронавирус привел к развитию смертельных осложнений других заболеваний или когда он не был выявлен, но по течению болезни высока вероятность, что смерть наступила именно от COVID-19.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
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