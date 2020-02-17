Ростехнадзор объяснил причину радиоактивного загрязнения под Ульяновском
Радиационное загрязнение участка на предприятии «дочки» «Росатома» в городе Димитровград было вызвано утечкой из контейнера с радиоактивными источниками. Оно никак не связано с ядерными реакторами предприятия и не представляет опасности, говорится в сообщении волжского управления Ростехнадзора.
Загрязнение произошло на территории промплощадки Научно-исследовательского института атомных реакторов (ГНЦ НИИАР, входит в «Росатом»). Участок с повышенной радиацией обнаружили во время мониторинга 3 февраля. Его площадь — 90 на 95 м. «Предварительно, исходя из радионуклидного состава загрязнения, причиной загрязнения стала негерметичность контейнера с радиационными источниками, которые предназначались для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», — сообщили в Ростехнадзоре.
Уровень загрязнения не превышает допустимую норму, риск облучения персонала отсутствует, сообщили в ведомстве.
Сообщения о «радиоактивном выбросе» на реакторе института появились в социальных сетях и чатах WhatsApp 3 февраля.