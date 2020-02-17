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Ростехнадзор объяснил причину радиоактивного загрязнения под Ульяновском

Причиной радиационного загрязнения в Ульяновской области стала утечка из контейнера, которая не представляет опасности. Ульяновский губернатор ранее пригрозил обратиться в полицию из-за ложных сообщений об аварии на предприятии
Фото: Рюмин Александр / ТАСС

Радиационное загрязнение участка на предприятии «дочки» «Росатома» в городе Димитровград было вызвано утечкой из контейнера с радиоактивными источниками. Оно никак не связано с ядерными реакторами предприятия и не представляет опасности, говорится в сообщении волжского управления Ростехнадзора.

Загрязнение произошло на территории промплощадки Научно-исследовательского института атомных реакторов (ГНЦ НИИАР, входит в «Росатом»). Участок с повышенной радиацией обнаружили во время мониторинга 3 февраля. Его площадь — 90 на 95 м. «Предварительно, исходя из радионуклидного состава загрязнения, причиной загрязнения стала негерметичность контейнера с радиационными источниками, которые предназначались для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», — сообщили в Ростехнадзоре.

Уровень загрязнения не превышает допустимую норму, риск облучения персонала отсутствует, сообщили в ведомстве.

Сообщения о «радиоактивном выбросе» на реакторе института появились в социальных сетях и чатах WhatsApp 3 февраля.

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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов позже пригрозил обратиться в полицию из-за распространения подобных сообщений. «Такие лживые сообщения распространяют люди, зарабатывающие на хайпе, на человеческом страхе и панике», — сказал он.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Ростехнадзор, Ульяновская область, радиация
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