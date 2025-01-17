 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Кадры ДТП автобуса с туристами из России и цементовоза на Шри-Ланке

Место ДТП автобуса с россиянами и грузовика на Шри-Ланке попало на видео

Кадры ДТП автобуса с туристами из России и цементовоза на Шри-Ланке
Video

Место ДТП туристического автобуса с россиянами и цементовоза на Шри-Ланке попало на видео. На кадрах видны смятый автобус, а также госпитализация пострадавших в больницу.

Во время аварии пострадали 12 россиян, двое из них — в тяжелом состоянии. Водитель автобуса погиб.

В Шри-Ланке столкнулись цементовоз и автобус с туристами из России
Общество
Фото:Chamila Karunarathne / EPA / ТАСС

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Шри-Ланка россияне ДТП
Материалы по теме
Генконсульство сообщило о пострадавших в ДТП на Шри-Ланке россиянах
Общество
В Шри-Ланке столкнулись цементовоз и автобус с туристами из России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 105,81 (-0,29) Инвестиции, 16 янв, 17:55 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 102,38 (-0,43) Инвестиции, 16 янв, 17:55
Более 100 млн россиян пройдут в этом году диспансеризацию и медосмотрыОбщество, 13:00
В Эстонии призвали свести к нулю число негражданПолитика, 12:55
СК сообщил, что вертолет в Подмосковье подожгли по заказу УкраиныОбщество, 12:55
На вершине одиноко: как лидеру справиться с чувством изолированностиPro, 12:52
Умер тренер Колесников, проработавший в баскетбольном УНИКСе более 30 летСпорт, 12:52
В районе с горящей нефтебазой в Воронежской области ввели режим ЧСПолитика, 12:40
Байден заявил, что обещал Путину не размещать ядерное оружие на УкраинеПолитика, 12:39
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Litecoin обогнал по росту ведущие криптовалюты. Что случилосьКрипто, 12:35
Польская футболистка «Зенита» рассказала об угрозах из-за игры в РоссииСпорт, 12:34
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 12:33
Кадры ДТП автобуса с туристами из России и цементовоза на Шри-ЛанкеОбщество, 12:32
Арендаторам жилья стало проще оплачивать коммуналку и общаться с УКНедвижимость, 12:29
Резерв на будущее: как развиваются технологии хранения энергииЭкономика инноваций, 12:24
Военные сообщили о попытке ВСУ вырваться из блокады в Курской областиПолитика, 12:23