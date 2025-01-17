Кадры ДТП автобуса с туристами из России и цементовоза на Шри-Ланке
Место ДТП туристического автобуса с россиянами и цементовоза на Шри-Ланке попало на видео. На кадрах видны смятый автобус, а также госпитализация пострадавших в больницу.
Во время аварии пострадали 12 россиян, двое из них — в тяжелом состоянии. Водитель автобуса погиб.
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