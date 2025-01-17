В Сочи задержали подозреваемого в краже 160 млн руб. из депозитария
В Сочи полицейские задержали подозреваемого в хищении 160 млн руб. из депозитария. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Фигурант задержан нашими сотрудниками на рабочем месте и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщила она.
Всего в полицию поступило 18 заявлений от потерпевших о кражах, рассказала Волк.
Она указала, что в лесу у подозреваемого нашли тайник, где хранилась часть похищенных денег. У задержанного изъяли $600 тыс.
За последние сутки в полицию от пострадавших поступило еще не менее 12 заявлений, писало издание «Кубань-информ». Суммы похищенного варьировались от 1 млн до 11,5 млн рублей. При этом в некоторых ячейках деньги оставались нетронутыми.
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