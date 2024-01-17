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Общество ,  
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Число пострадавших на заводе в Шахтах выросло до 9

Губернатор Голубев: при пожаре на заводе в Шахтах пострадали 9 человек
Количество пострадавших при пожаре на Шахтинском полиэфирном заводе увеличилось до девяти, жертв нет, сообщил губернатор Ростовской области. Ранее он исключил версию об ударе беспилотника по этому объекту

Число пострадавших при пожаре на Шахтинском полиэфирном заводе увеличилось до девяти, погибших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«По уточненной информации, пожар на заводе в Шахтах локализован на площади 360 кв. м, а в 12:49 ликвидирован. По предварительным данным, погибших нет, число пострадавших увеличилось до девяти», — сообщил он.

Число пострадавших на заводе в Шахтах выросло до 9
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Ранее глава администрации Шахт Андрей Горцевской сообщал о трех пострадавших в результате данного инцидента.

Голубев уточнил, что одному пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, три человека получили ожоги, еще пять — травмы различной степени тяжести. По его словам, в город выехали представители регионального Минздрава.

Как сообщили в МЧС России, возгорание произошло в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек. В тушении пожара задействовали 58 человек и 17 технических средств.

Губернатор исключил версию с падением дрона на завод в Шахтах
Политика
Депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина сообщала о взрыве на заводе. Портал 161.ru со ссылкой на очевидцев также писал о взрыве перед пожаром.

По словам Горцевского, в 11:10 на территории ООО «Шахтинский полиэфирный завод» был зафиксирован «хлопок», после чего начался пожар на площади до 1 тыс. кв. м. Голубев, в свою очередь, не подтвердил информацию о том, что возгорание последовало после удара беспилотника, так как, по его словам, ПВО в это время не работала.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Ростовская область Василий Голубев
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Кадры пожара на заводе в Ростовской области
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В Ростовской области загорелся завод по производству полиэфирного волокна
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