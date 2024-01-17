Число пострадавших на заводе в Шахтах выросло до 9
Число пострадавших при пожаре на Шахтинском полиэфирном заводе увеличилось до девяти, погибших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.
«По уточненной информации, пожар на заводе в Шахтах локализован на площади 360 кв. м, а в 12:49 ликвидирован. По предварительным данным, погибших нет, число пострадавших увеличилось до девяти», — сообщил он.
Ранее глава администрации Шахт Андрей Горцевской сообщал о трех пострадавших в результате данного инцидента.
Голубев уточнил, что одному пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, три человека получили ожоги, еще пять — травмы различной степени тяжести. По его словам, в город выехали представители регионального Минздрава.
Как сообщили в МЧС России, возгорание произошло в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек. В тушении пожара задействовали 58 человек и 17 технических средств.
сообщала о взрыве на заводе. Портал 161.ru со ссылкой на очевидцев также писал о взрыве перед пожаром.
По словам Горцевского, в 11:10 на территории ООО «Шахтинский полиэфирный завод» был зафиксирован «хлопок», после чего начался пожар на площади до 1 тыс. кв. м. Голубев, в свою очередь, не подтвердил информацию о том, что возгорание последовало после удара беспилотника, так как, по его словам, ПВО в это время не работала.
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