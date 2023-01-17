Суд заочно арестовал создателя первого казино в игорной зоне России

Рашид Таймасов возглавлял компанию «Роял тайм групп» — она в 2010 году открыла казино «Оракул» в игорной зоне «Азов-сити», которую закрыли в 2018-м. Год спустя суд признал компанию банкротом, у нее был долг более 1,5 млрд руб.

Рашид Таймасов (Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости)

Бизнесмена Рашида Таймасова, который построил первое в российской игровой зоне казино, заочно арестовали и объявили в международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы.

«В отношении Таймасова избран арест на 2 месяца с момента его передачи правоохранительным органам России в случае его экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента его фактического задержания на территории России. Он объявлен в международный розыск», — сообщили в суде.

Ранее источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что бизнесмена заочно арестовали в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере.

Таймасов был гендиректором компании «Роял тайм групп» — до 2009 года, пока в России не ограничили игорную деятельность, она управляла казино в Камских Полянах в Татарстане. В 2010-м компания стала основным инвестором одной из первых игорных зон «Азов-сити», которая располагалась на границе Краснодарского края и Ростовской области, писал «Коммерсантъ».

В том же году она открыла там первое казино «Оракул», планировались дальнейшие инвестиции в проект «Азов-сити». Кроме того, «Роял тайм групп» развивала игорный бизнес в других российских игорных зонах — в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области.

Еще в 2015 году власти приняли решение ликвидировать зону «Азов-сити», поскольку вместо нее создали другую, в Сочи. Окончательно проект свернули в 2018 году. После этого «Роял тайм групп» пыталась отсудить у властей Краснодарского края компенсации за упущенную выгоду.

В 2019-м компания подала иск о собственном банкротстве. К тому моменту ее долги составляли около 1,5 млрд руб. Арбитражный суд Татарстана в итоге признал «Роял тайм групп» банкротом. Проекты компании финансировал Татфондбанк — у него отозвали лицензию еще в 2017 году.

Как пишет казанский портал 116.ru, в марте 2022-го имущество (здание казино, гостиницы и еще восемь технических объектов) обанкротившейся «Роял тайм групп» приобрел депутат законодательного собрания Красноярского края от партии ЛДПР Алексей Бойков. На аукционе он предложил за этот лот 102 млн руб.