Финразведка сообщила о выводе ₽2 млрд в теневые казино через МФО

В Росфинмониторинге рассказали о раскрытии нескольких незаконных схем движения денег благодаря новым методам контроля за транзакциями

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Микрофинансовые организации (МФО) придумали схему обхода запрета на расчеты с онлайн-казино, которая позволила вывести в теневой оборот более 2 млрд рублей. Об этом на конференции Ассоциации российских банков сообщила замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

По ее словам, действия Росфинмониторинга по отслеживанию подобных операций позволили Центробанку перекрыть доступ к финансовому рынку около 30 МФО.

«Только в этом году от банков с идентификатором типологичности поступило порядка 80 тыс. операций на общую сумму 27 млрд руб. Один из последних, свежих примеров эффективного использования дополнительно размеченной информации — пресечение деятельности микрофинансовых организаций по прикрытию расчетов с онлайн-казино, которые, как вы знаете, запрещены как участники игорного бизнеса в Российской Федерации. Объем выведенных в теневой оборот средств по этой схеме превысил 2 млрд руб., и Банк России оперативно прекратил доступ порядка 30 МФО к финансовому рынку», — сказала Бобрышева.

Финансовой разведке на основе информации от банков удалось выявить масштабную схему по выводу и обналичиванию денежных средств из бюджета, которые были предназначены для реализации социальных программ.

«Я не буду пока раскрывать детали и подробности, хотя мне очень хотелось приоткрыть занавес и рассказать чуть больше, потому что на сегодня материалы переданы в правоохранительные органы. Там в активной фазе идут оперативно-розыскные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнила Бобрышева.

Она уточнила, что в схеме участвовали более тысячи человек.

Банк России в декабре 2021 года разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Они нужны для анализа рынка как в целом по стране, так и в отдельных регионах, пояснили тогда в ЦБ. После публикации статьи в пресс-службе ЦБ заявили, что у регулятора нет планов по тотальному контролю денежных переводов физлиц, а информация о переводах будет собираться для борьбы с криптовалютными обменниками, онлайн-казино и другими недобросовестными участниками рынка.

В отчет должны включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся по следующим сценариям:

с карты на карту;

со счета на счет;

с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;

со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;

платежи через Систему быстрых платежей;

трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;

переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;

переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;

переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и пр.

Информация по каждой операции должна содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента (выпускается кредитной организацией), назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и т.д. Отчитываться должны будут банки-эмитенты, банки-эквайеры, банки, предоставляющие интернет-сервисы для p2p-переводов, а также магазины и юридические лица, если они предоставляют онлайн-сервисы по переводам, и т.д.