Занимавшую пост главы МАК больше 30 лет Анодину освободили от должности

В МАК ранее говорили, что не располагают информацией об отставке Анодиной

Татьяна Анодина (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Бывший замглавы Росавиации Олег Сторчевой назначен новым председателем Межгосударственного авиационного комитета (МАК) вместо Татьяны Анодиной, которой была предложена должность почетного президента совета с правом совещательного голоса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минтранса.

Совещание совета состоялось 17 января в Минтрансе. Помимо изменения состава правления, совет утвердил новую редакцию Положения о совете по авиации и использованию воздушного пространства, Положения о Межгосударственном авиационном комитете (МАК), а также пакет документов, регулирующих финансовую деятельность МАК.

Анодина возглавляла МАК с 1991 года.

Ранее 17 января в пресс-службе МАК заявили РБК, что не располагают информацией и документальным ее подтверждением об отставке Анодиной. РБК обратился за комментариев в комитет.

Сторчевой начал совершать полеты в 1989 году в правительственном отряде Москвы. С 1993 по 2003 годы работал в ОАО «Трансаэро», принимал активное участие в освоении нового типа ВС в России — Boeing-737-200. 4 мая 2012 года назначен заместителем руководителя Росавиации, покинул должность в связи с истечением срока контракта в апреле 2022 года.

Межгосударственный авиационный комитет — исполнительный орган межгосударственного Совета по авиации и использованию воздушного пространства СНГ, образованный для координации деятельности в области гражданской авиации и использования воздушного пространства. МАК аккредитован в ИКАО в качестве межгосударственной организации в области гражданской авиации. Комитет, в том числе, осуществляет сертификацию гражданской авиационной техники, гражданских аэродромов и организаций.

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