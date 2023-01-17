Занимавшую пост главы МАК больше 30 лет Анодину освободили от должности
Бывший замглавы Росавиации Олег Сторчевой назначен новым председателем Межгосударственного авиационного комитета (МАК) вместо Татьяны Анодиной, которой была предложена должность почетного президента совета с правом совещательного голоса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минтранса.
Совещание совета состоялось 17 января в Минтрансе. Помимо изменения состава правления, совет утвердил новую редакцию Положения о совете по авиации и использованию воздушного пространства, Положения о Межгосударственном авиационном комитете (МАК), а также пакет документов, регулирующих финансовую деятельность МАК.
Анодина возглавляла МАК с 1991 года.
Ранее 17 января в пресс-службе МАК заявили РБК, что не располагают информацией и документальным ее подтверждением об отставке Анодиной. РБК обратился за комментариев в комитет.
Сторчевой начал совершать полеты в 1989 году в правительственном отряде Москвы. С 1993 по 2003 годы работал в ОАО «Трансаэро», принимал активное участие в освоении нового типа ВС в России — Boeing-737-200. 4 мая 2012 года назначен заместителем руководителя Росавиации, покинул должность в связи с истечением срока контракта в апреле 2022 года.
Межгосударственный авиационный комитет — исполнительный орган межгосударственного Совета по авиации и использованию воздушного пространства СНГ, образованный для координации деятельности в области гражданской авиации и использования воздушного пространства.
МАК аккредитован в ИКАО в качестве межгосударственной организации в области гражданской авиации. Комитет, в том числе, осуществляет сертификацию гражданской авиационной техники, гражданских аэродромов и организаций.
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