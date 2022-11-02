Кабмин Украины приостановил рассмотрение заявлений россиян на иммиграцию

Решение приостановить рассмотрение заявлений россиян для оформления иммиграции и вида на жительство будет действовать в период военного положения и 30 дней со дня его прекращения, уточнили украинские власти

Правительство Украины приостановило на период военного положения рассмотрение заявлений россиян для оформления разрешения на иммиграцию и вида на жительство. Об этом сообщил глава кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в телеграм-канале.

«Предусмотрено, что в период военного положения и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены останавливается рассмотрение территориальными органами/подразделениями Государственной миграционной службы заявлений об оформлении разрешения на иммиграцию, оформление и обмен видов на постоянное/временное проживание, поданных гражданами России», — написал он.

Решение будет действовать как в период военного положения, так и 30 дней по его завершении, уточнил Мельничук.

По его словам, также определен ряд категории лиц, на которых данные ограничения не распространяются.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию на Украине 24 февраля. Изначально такие меры принимались Радой на месяц, а позже неоднократно продлевались. Во время действия военного положения на Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны. Также устанавливается комендантский час и ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства.

Зеленский после начала спецоперации на Украине утвердил указ о передаче в пользу государства 903 объектов, принадлежащих России. Изъятие такой собственности в стране будет осуществляться без какой-либо компенсации, следовало из документа.

При этом российская сторона отмечала, что решение Зеленского о конфискации российского имущества на Украине не будет иметь никакой юридической силы.

В августе украинский президент сообщил о конфискации $765 млн российских активов. Директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник рассказал, что в стране арестованы активы России и Белоруссии на сумму 30 млрд грн (около $1 млрд).