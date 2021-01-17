Власти Турции сообщили о гибели двух россиян с затонувшего сухогруза

По данным властей, всего на борту судна было 13 человек, все они граждане России. Пятерых удалось спасти, о судьбе остальных пока не сообщается. ВМС Турции направили фрегат для поиска членов экипажа

Фото: Osman Orsal / Reuters

Два человека из состава экипажа сухогруза Arvin, который потерпел крушение в Черном море у берегов Турции, погибли. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на местные власти.

По словам губернатора провинции Бартын Синана Гюнера, всего на борту судна было 13 человек, все они граждане России. «На данный момент спасено пять человек», — заявил он. Судьба остальных моряков пока неизвестна.

Согласно данным портала Vesselfinder, сухогруз построен в 1975 году, до 1992 года ходил под российским флагом. По информации украинского судового реестра, Arvin ходит под флагом Палау, до 2014 года сухогруз состоял в Российском международном реестре судов, сейчас он управляется одесской фирмой «Тесоро Марин».

Как следует из данных Marinetraffic, 2 января судно отправилось из грузинского порта Поти в болгарский Бургас. 15 января оно находилось в порту Бартына.