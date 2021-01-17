В Москве за сутки COVID-19 выявили более чем у 4 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице за последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 4012 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

По данным штаба, госпитализация потребовалась для 1 340 заболевших. Также стало известно, что за минувшие сутки 67 человек от COVID-19 скончались, более 4,6 тыс. выздоровели.

Таким образом, с начала пандемии коронавирусом в Москве заразились 891 648 человек. Жертвами заболевания стали 12 468 пациентов.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что нельзя исключить возможность третьей волны коронавирусной инфекции в столице.

«Исключить еще одну волну мы не можем с учетом прошедших новогодних праздников и с тем, как развивается ситуация», — сказала она. В то же время, по словам Раковой, сейчас ситуация с коронавирусом в Москве стабильная.