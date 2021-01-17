В Европе заявили о способности «Спутника V» подавить пандемию COVID-19

Россия, создав вакцину «Спутник V», показала способность самостоятельно разработать лекарство, способное победить пандемию коронавируса COVID-19. С таким мнением выступил журналист Федерико Куско, чья статья была опубликована в испанском издании французской газеты Le Monde Diplomatique.

По его словам, западные страны скептически и безразлично отреагировали на появление этого препарата. Причиной тому является «невежество относительно русской научной традиции», которое существует на Западе, считает он. «Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы, — пишет Куско.

Вместе с тем, как отметил автор статьи, помимо этих предрассудков и геополитических движений, присущих этим событиям, есть история и факты. Журналист отметил, что Национальный центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, который разработал «Спутник V», с 1980-х работает с аденовирусом, на основе которого создали российскую вакцину против коронавируса. «Цель работы — спровоцировать иммунную реакцию и обучить организм бороться с инфекцией. Ранее центр разработал вакцины против вируса Эбола и MERS (ближневосточного коронавирусного респираторного синдрома)», — отмечается в материале.

По мнению Куско, в отличие от США и Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится. «Благодаря своей сильной лоббистской силе Россия продемонстрировала способность самостоятельно разработать лекарство, которое могло бы подавить пандемию», — убежден журналист.