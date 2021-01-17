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Пандемия коронавируса ,  
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В Европе заявили о способности «Спутника V» подавить пандемию COVID-19

Россия, создав вакцину «Спутник V», показала способность самостоятельно разработать лекарство, способное победить пандемию коронавируса COVID-19. С таким мнением выступил журналист Федерико Куско, чья статья была опубликована в испанском издании французской газеты Le Monde Diplomatique.

По его словам, западные страны скептически и безразлично отреагировали на появление этого препарата. Причиной тому является «невежество относительно русской научной традиции», которое существует на Западе, считает он. «Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы, — пишет Куско.

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Фото:Agustin Marcarian / Reuters

Вместе с тем, как отметил автор статьи, помимо этих предрассудков и геополитических движений, присущих этим событиям, есть история и факты. Журналист отметил, что Национальный центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, который разработал «Спутник V», с 1980-х работает с аденовирусом, на основе которого создали российскую вакцину против коронавируса. «Цель работы — спровоцировать иммунную реакцию и обучить организм бороться с инфекцией. Ранее центр разработал вакцины против вируса Эбола и MERS (ближневосточного коронавирусного респираторного синдрома)», — отмечается в материале.

По мнению Куско, в отличие от США и Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится. «Благодаря своей сильной лоббистской силе Россия продемонстрировала способность самостоятельно разработать лекарство, которое могло бы подавить пандемию», — убежден журналист.

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Фото:Абзал Калиев / РИА Новости Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ffb92839a7947530f748346?

Французский дипломат Жан де Глиниасти из Французского института международных и стратегических отношений, комментируя статью Куско, заявил, что создание вакцины «Спутник V» символизирует возвращение России в высшие фармацевтические лиги.

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработали в НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России. Препарат прошел три этапа клинических испытаний. Первой зарубежной страной, которая приняла участие в испытаниях этой вакцины, стала Белоруссия. Позднее РФПИ договорился поставлять препарат в ряд стран. На первую неделю декабря фонд получил предварительные заявки на покупку 1,2 млрд доз вакцины из более чем 50 стран. Ожидается, что вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

коронавирус COVID-19 пандемия российская вакцина
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