Энергетики восстановили подачу электричества 32 тыс. жителей Дагестана

Энергетики восстановили электроснабжение в Шамильском, Тляратинском и Цунтинском районах Дагестана, где из-за сильного ветра без света остались около 33 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ».

Вечером в субботу, 16 января, в Дагестане из-за сильного ветра с порывами до 20 м/с произошли обрывы линий электропередач. По данным Минэнерго, без электричества остались около 32,7 тыс. жителей республики.

Бригады энергетиков практически сразу приступили к устранению аварии. В результате к 00:50 мск электроснабжение удалось полностью восстановить.

Как отметили в «Россетях», в Дагестане специалисты компании работают в режиме повышенной готовности из-за сохраняющегося прогноза о неблагоприятных погодных условиях.