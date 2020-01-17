Самарский губернатор пригрозил проверками после разрешения охоты на собак

По словам губернатора, местный департамент предложил охотникам отстреливать диких собак из-за того, что несколько лет назад их отнесли к «охотничьим ресурсам». Он пообещал запретить подобное и помочь приютам

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проведет проверку «на знание российского законодательства» в региональном департаменте охоты и рыболовства, который предложил охотникам отстреливать диких собак ради сохранения популяции косуль.

Глава региона заявил, что о сложившейся ситуации узнал из СМИ. «Возмутительная история. Стал разбираться, в чем дело. Оказалось, что в принятом несколько лет назад региональным законе дикие собаки были отнесены к «охотничьим ресурсам», — написал Азаров на своей странице в сети Twitter.

Подобное Азаров назвал недопустимым и пообещал в ближайшее время внести в областную думу законопроект, исключающий возможность таких действий.

«Мое отношение к проблеме безнадзорных животных давно известно — применимы только гуманные методы», — заявил Азаров. Он добавил, что считает нужным расширять существующие и строить новые приюты. «Будем эту работу вести через некоммерческие организации. Бюджетом поможем», — пообещал губернатор.

13 января департамент охоты и рыболовства Самарской области опубликовал сообщение, в котором предложил местным охотникам отстреливать диких собак ради сохранения популяции косуль и других ценных животных. Согласно документу, 2019 год в регионе стал рекордным по числу гибели косуль из-за нападений этих собак. Это сообщение уже удалили с сайта департамента.