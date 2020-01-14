Самарские власти объяснили приглашение к охоте на диких собак

Предложение охотникам Самарской области начать отстрел диких собак обусловлено тем, что эти животные представляют реальную опасность для косуль, обитающих в регионе, сообщил РБК заместитель руководителя департамента охоты и рыболовства Самарской области Виталий Платонов. По его словам, охота на них никогда не была запрещена местным законодательством.

«Мы не разрешили эту охоту, она всегда была разрешена. Мы просто призываем охотников обратить внимание [на диких собак]. Сейчас в жизни косуль опасный период, когда снега выпадает все больше и они становятся уязвимыми для диких собак», — сказал Платонов.

Он также разъяснил, чем дикие собаки отличаются от бродячих. По его словам, этот термин закреплен действующим в области законом об охоте.

«Это собаки, которые постоянно живут в охотничьих угодьях, выводят там потомство, они не считаются бродячими. Кормятся они в основном путем охоты на животных, которые там обитают. Они не идут на контакт с человеком, боятся его», — сказал он.

Платонов также пояснил, что охотники знают, как отличить дикую собаку от домашней, которая просто потерялась в охотничьих угодьях. «Дикие собаки охотятся группами, у них распределены роли: есть вожак, есть те, кто сидит в засаде, кто идет в загон. В общем, все как у волков. Часто эти собаки скрещиваются с волками, и по внешним признакам уже сложно определить, волк перед нами или собака», — объяснил Платонов.