Общество , 17 янв, 15:26
0
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
Георгий Кутоян был найден мертвым с огнестрельным ранением. Он два года руководил Службой национальной безопасности и был отправлен в отставку после смены власти в стране
Георгий Кутоян
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
У погибшего обнаружили огнестрельное ранение.
Кутоян возглавлял СНБ с февраля 2016 года, его на этот пост назначил президент Серж Саргсян, который сейчас находится под следствием. В мае 2018 года, когда в стране сменилась власть, Кутояна отправили в отставку. До назначения главой СНБ он был помощником Саргсяна по правовым вопросам.
Материал дополняется.