В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

Георгий Кутоян был найден мертвым с огнестрельным ранением. Он два года руководил Службой национальной безопасности и был отправлен в отставку после смены власти в стране

Георгий Кутоян (Фото: president.am)

В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.

У погибшего обнаружили огнестрельное ранение.

Кутоян возглавлял СНБ с февраля 2016 года, его на этот пост назначил президент Серж Саргсян, который сейчас находится под следствием. В мае 2018 года, когда в стране сменилась власть, Кутояна отправили в отставку. До назначения главой СНБ он был помощником Саргсяна по правовым вопросам.

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