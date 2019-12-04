Экс-президент Армении Саргсян отверг обвинения в хищении госсредств

Выдвинутое Специальной следственной службой (ССС) Армении обвинение в хищении средств является «вопиющим проявлением политического преследования», говорится в сообщении офиса экс-президента Сержа Саргсяна в Facebook.

«Цель этого процесса — заставить замолчать политических противников», — говорится в сообщении. Как отмечается, обвинение также является попыткой «отвлечь внимание армянского народа от многочисленных других проблем страны».

4 декабря ССС обвинила бывшего главу государства в краже бюджетных средств через аукцион. Саргсян находится под подпиской о невыезде. По версии следователей, в 2013 году, будучи президентом, он при помощи группы должностных лиц организовал хищение 489,1 млн драмов (более $1 млн или 65,3 млн руб.).

Это было сделано при проведении аукциона на поставку дизельного топлива в рамках помощи сельскохозяйственной отрасли по госпрограмме. В ССС утверждают, что Саргсян воспользовался своим положением и обеспечил победу в тендере компании «Флеш», с которой заключили договор, при этом другая фирма предлагала поставлять топливо на более выгодных условиях.