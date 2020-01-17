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Общество ,  
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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки. Угроза цунами не объявлялась, разрушений нет. Данных о погибших и пострадавших не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По данным сейсмостанции «Петропавловск», землетрясение произошло утром 17 января в акватории Тихого океана, на глубине 50 км. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 2-3 баллов. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 120 км юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.

Оперативные группы осмотрели социально-значимые объекты и здания. Организовано взаимодействие с руководителями потенциально-опасных объектов, а также с дежурно-диспетчерскими службами.

10 января на севере Камчатки сейсмологи зафиксировали десятки землетрясений после сильного сейсмического события. Магнитуда наиболее сильных из них составила от 4,1 до 5,9.

Теги: Петропавловск-Камчатский, землетрясение, Тихий океан
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