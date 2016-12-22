Чубайс счел просчетом реформаторов недооценку национализма и православия

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что при строительстве рыночной экономики не учитывал с единомышленниками особенностей российской культуры. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК

Анатолий Чубайс (Фото: Владислав Шатило / РБК)

За 25 лет в России удалось решить задачу построения рыночной экономики, на достижениях которой, по его словам, полностью базируется «все российское нынешнее геополитическое величие», заявил в интервью телеканалу РБК глава «Роснано» Анатолий Чубайс.​ Однако, как считает политик, который входил в команду реформаторов, он лично и его единомышленники «в значительной степени в своих ошибках не учитывали особенности российской культуры».

По его словам, не учитывали они тот факт, что православие является серьезным фундаментальным институтом, который надо понимать, а не игнорировать. «Не учитывали тот факт, что русский народ — это не то же самое, что украинский народ», — признал Чубайс. «Это наш просчет, это наш изъян. И приняв его, нужно, базируясь на этом, вырабатывать новую стратегию», — сказал он.

Глава «Роснано» также отметил значение национализма, который 20 лет назад в России воспринимался как позорное и омерзительное явление. «Конечно же, в нем есть омерзительная физиологическая убогая составляющая, которая его тянет на дно. Но он ей не исчерпывается, он гораздо разнообразнее и богаче. Национализм прошел колоссальный путь за 20 лет. Не видеть этого может только человек ограниченный, не способный увидеть даже своего носа», — подчеркнул Чубайс. Он напомнил, что националисты сейчас входят в состав правительств не менее 15 европейских стран.

«Вот если вы сейчас зайдете в Лондоне в известный книжный магазин, находящийся рядом с Лондонской школой экономики, то вы неожиданно для себя обнаружите три колоссальных шкафа фундаментальной литературы о национализме», — добавил Чубайс.

Чубайс подчеркнул, что когда либералы собираются предлагать какие-то рецепты, то следует помнить, что они живут в России и их дети живут в России.

В ходе Гайдаровского форума Чубайс выступал на сессии «Воздействие исторической инерции: возможен ли стратегический поворот». Во время его речи к сцене выбежал активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Арслан Ибрагимов и бросил в главу «Роснано» листовки.





Видео: gaidarforum.ru

Сам Ибрагимов позже рассказал, что хотел своими действиями выразить протест против «варварской приватизации в 1990-х годах. За это его отправили в ОВД по району Тропарево-Никулино и попросили написать объяснительную.

Чубайс отреагировал на случившееся словами «слабоват у нас левый протест стал». Он вспомнил, что в былые годы его сторонников забрасывали бутылками с кефиром.