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«Слабоват левый протест»: главные цитаты второго дня Гайдаровского форума
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«Слабоват левый протест»: главные цитаты второго дня Гайдаровского форума
Экономика, 17 янв, 15:37
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«Слабоват левый протест»: главные цитаты второго дня Гайдаровского форума

В Москве продолжил свою работу девятый Гайдаровский форум. Самые интересные цитаты ключевых спикеров второго дня мероприятия — в обзоре РБК

Антон Силуанов, министр финансов России
Фото: Олег Яковлев / РБК
«Мы должны подкорректировать налоговую систему таким образом, чтобы следующие шесть лет она не претерпевала существенных изменений. Такие корректировки мы действительно внесем в весеннюю сессию парламента в текущем году».
Максим Орешкин, министр экономического развития России
Фото: Олег Яковлев / РБК

«Удаленная идентификация, искусственный интеллект и платформенные решения изменят экономику России в ближайшие годы. Удаленная идентификация сократит количество лишних действий в банковской сфере и сфере услуг, а платформенные решения позволят не только сократить разрыв между потребителями и производителями и упростить использование сервисов, например такси, но и вывести самозанятых из тени.

<...> При регулировании новых технологий государство должно не утягивать экономику в прошлое. К примеру, криптовалюты — использовать их в качестве валюты невозможно из-за большой волатильности курса, однако благодаря им появляются новые прорывные технологии. Если где-то происходит полный запрет, это означает, что все, что могло бы развиться, не развивается. Государство в таких ситуациях теряет те возможности, которые есть: конкуренты очень легко обходят — глобальная конкурентоспособность теряется».

Анатолий Чубайс, глава «Роснано»
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

«Что-то не добросил молодой человек, как-то недоработал, но я потом изучу что вносилось и поделюсь информацией. Как-то слабоват у нас левый протест стал. Помню, в былые годы забрасывали бутылками с кефиром» (после того как активист «Другой России» бросил в лицо главе «Роснано» листовки, протестуя против либеральных реформ и приватизации 1990-х. — РБК).

Петр Авен, председатель совета директоров ABH Holdings S.A
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Альфа-банк будет вынужден прекратить работу с любыми клиентами, подпавшими под санкции. Из-за них мы уже были вынуждены прекратить сотрудничество с оборонными предприятиями, а это была бóльшая часть нашего портфеля. Мы были бы заинтересованы с ними работать. Это не значит, что мы не хотим [работать с ними]. Мы хотим, но не можем.

Точно так же мы будем вынуждены себя вести, к сожалению, в отношении любых санкционных списков. Наши власти и наши финансовые власти хорошо это понимают. От того, что мы будем под санкциями, никому лучше не станет, будет только хуже».​

Андрей Макаров, глава комитета Госдумы по бюджету
Фото: Олег Яковлев / РБК
«Нам говорят, что нам нужно 2% [роста ВВП для увеличения расходов на образование и здравоохранение]. Вот мы с вами за истекший год только за счет улучшения администрирования получили более 1% ВВП. Может быть, договоримся, что, если нам нужны деньги на образование и здравоохранение, мы будем направлять приоритетно те средства, которые будут выручены дополнительно не от роста налоговой нагрузки, а за счет роста экономики?»
Герман Греф, глава Сбербанка
Фото: Олег Яковлев / РБК
«Прежде чем пытаться регулировать [блокчейн и криптовалюты], не нужно спешить, а нужно поддерживать нормальный фон вокруг этих технологий. Нужно объяснять людям, что это не средство накопления, это очень опасная история, как лотерея или казино, пока. Но ни в коем случае нельзя это запрещать, за криптовалютой рождается гигантская новая технология, которую пока никто не в состоянии осознать. Когда на улицах Лондона или Нью-Йорка появился первый автомобиль, правила дорожного движения уже были?»
Габриэль Ди Белла, глава представительства Международного валютного фонда в России
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

«Необходимо снять Россию с «нефтяной иглы». Реформы, которые были реализованы начиная с 2015 года и окончились одобрением и подписанием закона о новом бюджетном правиле в 2017 году, очень важные. Это краеугольный камень будущей политики, направленной на рост».

Эльвира Набиуллина, глава Банка России
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

«Для людей низкая инфляция — это абсолютное благо, когда не съедаются зарплаты, сбережения. Можно более предсказуемо планировать свои доходы и потреблять.

Низкая инфляция — это долгосрочный структурный фактор, и подстройка к нему произойдет не сразу. Можно провести аналогию: специалисты по менеджменту говорят о том, что происходит несколько стадий привыкания людей к изменениям. Сначала люди отвергают какие-то цели, смеются, говорят, что это недостижимо, это нереально. Вторая стадия — это когда возникают сомнения в результате. Вроде бы цифры говорят (о низкой инфляции. — РБК), а есть сомнения, что это не так, неправда. А третья стадия — когда это становится нормой, естественным, люди не замечают, и тогда начинается реальное пользование благами низкой инфляции».

Автор: Артем Солодков.
Теги: мультимедиа , Антон Силуанов , Андрей Макаров , Герман Греф , Анатолий Чубайс , Максим Орешкин , Петр Авен ...
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