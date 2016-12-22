«Слабоват левый протест»: главные цитаты второго дня Гайдаровского форума

Максим Орешкин, министр экономического развития России

«Удаленная идентификация, искусственный интеллект и платформенные решения изменят экономику России в ближайшие годы. Удаленная идентификация сократит количество лишних действий в банковской сфере и сфере услуг, а платформенные решения позволят не только сократить разрыв между потребителями и производителями и упростить использование сервисов, например такси, но и вывести самозанятых из тени.

<...> При регулировании новых технологий государство должно не утягивать экономику в прошлое. К примеру, криптовалюты — использовать их в качестве валюты невозможно из-за большой волатильности курса, однако благодаря им появляются новые прорывные технологии. Если где-то происходит полный запрет, это означает, что все, что могло бы развиться, не развивается. Государство в таких ситуациях теряет те возможности, которые есть: конкуренты очень легко обходят — глобальная конкурентоспособность теряется».