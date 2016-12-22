«Слабоват левый протест»: главные цитаты второго дня Гайдаровского форума

В Москве продолжил свою работу девятый Гайдаровский форум. Самые интересные цитаты ключевых спикеров второго дня мероприятия — в обзоре РБК
«Удаленная идентификация, искусственный интеллект и платформенные решения изменят экономику России в ближайшие годы. Удаленная идентификация сократит количество лишних действий в банковской сфере и сфере услуг, а платформенные решения позволят не только сократить разрыв между потребителями и производителями и упростить использование сервисов, например такси, но и вывести самозанятых из тени.
<...> При регулировании новых технологий государство должно не утягивать экономику в прошлое. К примеру, криптовалюты — использовать их в качестве валюты невозможно из-за большой волатильности курса, однако благодаря им появляются новые прорывные технологии. Если где-то происходит полный запрет, это означает, что все, что могло бы развиться, не развивается. Государство в таких ситуациях теряет те возможности, которые есть: конкуренты очень легко обходят — глобальная конкурентоспособность теряется».
«Что-то не добросил молодой человек, как-то недоработал, но я потом изучу что вносилось и поделюсь информацией. Как-то слабоват у нас левый протест стал. Помню, в былые годы забрасывали бутылками с кефиром» (после того как активист «Другой России» бросил в лицо главе «Роснано» листовки, протестуя против либеральных реформ и приватизации 1990-х. — РБК).
«Альфа-банк будет вынужден прекратить работу с любыми клиентами, подпавшими под санкции. Из-за них мы уже были вынуждены прекратить сотрудничество с оборонными предприятиями, а это была бóльшая часть нашего портфеля. Мы были бы заинтересованы с ними работать. Это не значит, что мы не хотим [работать с ними]. Мы хотим, но не можем.
Точно так же мы будем вынуждены себя вести, к сожалению, в отношении любых санкционных списков. Наши власти и наши финансовые власти хорошо это понимают. От того, что мы будем под санкциями, никому лучше не станет, будет только хуже».
«Необходимо снять Россию с «нефтяной иглы». Реформы, которые были реализованы начиная с 2015 года и окончились одобрением и подписанием закона о новом бюджетном правиле в 2017 году, очень важные. Это краеугольный камень будущей политики, направленной на рост».
«Для людей низкая инфляция — это абсолютное благо, когда не съедаются зарплаты, сбережения. Можно более предсказуемо планировать свои доходы и потреблять.
Низкая инфляция — это долгосрочный структурный фактор, и подстройка к нему произойдет не сразу. Можно провести аналогию: специалисты по менеджменту говорят о том, что происходит несколько стадий привыкания людей к изменениям. Сначала люди отвергают какие-то цели, смеются, говорят, что это недостижимо, это нереально. Вторая стадия — это когда возникают сомнения в результате. Вроде бы цифры говорят (о низкой инфляции. — РБК), а есть сомнения, что это не так, неправда. А третья стадия — когда это становится нормой, естественным, люди не замечают, и тогда начинается реальное пользование благами низкой инфляции».