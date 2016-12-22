Минтранс поручил обеспечить возвращение в Россию 500 туристов из Мексики

Министерство транспорта России поручило Росавиации и Ространснадзору оперативно разобраться с ситуацией по невылету туристов с мексиканского курорта Канкун в Москву. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, авиакомпания «Россия» должна провести работу по размещению и оповещению туристов о времени вылета. Помимо этого, авиационным властям поручено провести переговоры с мексиканскими коллегами по выявлению причин и недопущению подобных ситуаций в будущем.

Самолет авиакомпании «Россия», на борту которого было около 500 российских туристов, должен был прилететь в Москву из Мексики в 5:40 мск, однако по состоянию на 15:00 мск 17 января он даже не вылетел из Канкуна.

По первоначальной версии причиной стал долг авиакомпании за стоянку в аэропорту, однако позже официальный представитель «России» информацию о задолженности опроверг. Позже появились данные о том, что на самолете должны были депортировать из Мексики четырех граждан Армении. Пока их ждали, у пилотов закончился рабочий день, потому вылет пришлось перенести.

Разрешение на вылет авиакомпания получит после того, как у авиационных властей Мексики начнется рабочий день, то есть не ранее 20:00 мск 17 января.