Бросивший листовки в Чубайса объяснил свои действия

В листовках, которые бросил активист «Другой России» Ибрагимов во время выступления Чубайса, говорилось, что глава «Роснано» виноват в прошедшей в 1990-е годы приватизации

Анатолий Чубайс во время интервью в рамках IХ Гайдаровского форума (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Арслан Ибрагимов объяснил РБК, что бросил листовки в главу «Роснано» Анатолия Чубайса на Гайдаровском форуме, чтобы выразить протест против «варварской приватизации в России в 1990-х годах».

«Я бросил листовки с описанием того, что происходило в 1990-е годы: кто, когда и что делал. Там обвинение Чубайса в том, что он виновен в приватизации», — подчеркнул он.

По словам Ибрагимова, после того как он бросил листовки, его «выгнали» со сцены и увели, «предположительно, охранники Чубайса», после чего активиста доставили в ОВД по району Тропарево-Никулино. «Меня задержали на три часа до выяснения обстоятельств, забрали телефон и документы. Попросили написать объяснительную, что, как и почему, и потом отпустили. Штраф пока не назначили. Как я понимаю, это [мелкое] хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ. — РБК), думаю, назначат рублей 500», — считает активист.

Ибрагимов заявил, что его целью было внимание СМИ, по его мнению, она выполнена. «Если сейчас так интересуются мной и этой проблемой, цель достигнута», — сказал он.

Чубайс выступал 17 января на Гайдаровском форуме на сессии «Воздействие исторической инерции: возможен ли стратегический поворот», к участникам дискуссии выбежал Ибрагимов, разбросал листовки и попытался что-то заявить, но его быстро вывела из зала охрана.

Чубайс в 1992–1994 годах занимал должность зампреда правительства России по вопросам экономической и финансовой политики и курировал разработку программы приватизации. В интервью газете Financial Times в 2004 году Чубайс так говорил о проведенной в России 1990-х приватизации: «У нас не было выбора между «честной» и «нечестной» приватизацией, потому что честная приватизация предполагает четкие правила, установленные сильным государством, которое может следить за соблюдением закона. В начале 1990-х у нас не было государства и у нас не было контроля за соблюдением законов». По его словам, у российского правительства был выбор между «бандитским коммунизмом» и «бандитским капитализмом».