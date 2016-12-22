На Гайдаровском форуме Чубайсу в лицо бросили листовки

Активист «Другой России» бросил листовки в лицо председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса во время сессии Гайдаровского форума. «Как-то слабоват у нас левый протест стал», — отреагировал Чубайс

Анатолий Чубайс (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Молодой человек в черной куртке бросил листы бумаги в лицо председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса во время экспертной сессии «Воздействие исторической инерции: возможен ли стратегический поворот» на Гайдаровском форуме.

На трансляции с мероприятия видно, что, бросив листовки, молодой человек попытался обратиться к залу, но сотрудники охраны быстро увели его со сцены.

Видео: gaidarforum.ru

Как сообщил в своем Twitter сопредседатель незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин, нападавший — активист партии Арслан Ибрагимов. По словам Аверина, Ибрагимов бросил листовки в лицо Чубайса, «протестуя против либеральных реформ и приватизации 90-х». Аверин уточнил. что Ибрагимова задержала охрана, его повезли в ОВД Тропарево-Никулино.

Фото: Telegram канал «Прямое действие»

«Что-то недобросил молодой человек, как-то недоработал, но я потом изучу, что вносилось, и поделюсь информацией. Как-то слабоват у нас левый протест стал. Помню, в былые годы забрасывали бутылками с кефиром», — прокомментировал произошедшее Чубайс.

Открывая экспертную сессию, глава «Роснано» назвал успехом исторического масштаба таргетирование инфляции. «Возвращаясь назад, знаете, у нас в 1991 году, когда мы начинали реформы в России, мы для себя сами ставили три задачи перед собой. Одна называлась либерализация, другая называлась приватизация и третья — финансовая стабилизация». По его словам, решение задачи либерализации потребовало около полугода, приватизации — примерно пяти лет, а задача финансовой стабилизации потребовала 26 лет.