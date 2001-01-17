Переворот на чешском гостелевидении

Многодневное противостояние чешских тележурналистов с властями государственного телевидения вышло из-под контроля. Сегодня чешские журналисты захватили кабинеты руководства и избрали собственного директора.

Между тем исполняющая обязанности директора Вера Вальтерова, которую забастовщики отказались признать, обратилась за помощью к полиции. Сотрудники правоохранительных органов однако пока не предприняли никаких действий в отношении забастовщиков. Вера Вальтерова была назначена временным директором ТВ 11 января, после того как официальный директор Иржи Ходач снял с себя обязанности директора по состоянию здоровья.

Не далее как накануне, впервые за 26 дней противостояния, представители бастующих журналистов и руководства ТВ, провели переговоры при посредничестве вице-премьера Чехии. После двухчасовой встречи за закрытыми дверями было объявлено о решении не разглашать детали этих переговоров. Из уклончивых ответов участников переговоров на вопросы прессы можно было заключить, что стороны остались на своих позициях.

Среди главных требований бастующих журналистов - смещение руководителя службы новостей Я.Бобошиковой и финансового директора И.Безноски, которых они считают ставленниками подавшего в отставку генерального директора Иржи Годача.

Между тем забастовка на гостелевидении вызвала политический кризис в стране. На прошлой неделе нижняя палата парламента Чехии одобрила законопроект об изменении порядка формирования Совета по радио и телевидению - органа, назначающего руководителей государственных СМИ.