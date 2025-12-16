 Перейти к основному контенту
Общество
0

Верховный суд признал незаконным пребывание Долиной в проданной квартире

Если Долина в ближайшее время добровольно не покинет помещение, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении. Квартира принадлежит покупательнице, решил Верховный суд и отменил предыдущие решения
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Верховный суд в рамках решения по делу Ларисы Долины против Полины Лурье, которое было вынесено в пользу последней, признал нахождение певицы в ранее проданной ею квартире незаконным, сообщила пресс-служба инстанции.

«Лариса Долина незаконно находится в квартире и если она в ближайшее время добровольное ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении», — говорится в сообщении.

Верховный суд отказал Ларисе Долиной и вернул квартиру Полине Лурье
Общество
Лариса Долина

В 2024 году Долина продала свою московскую квартиру, но потом сообщила, что ее обманули мошенники, обратилась в суд и тот признал сделку недействительной. Мошенников позже осудили, но покупательница — Полина Лурье — осталась и без квартиры, и без денег. Женщина в итоге дошла до Верховного суда.

Рассмотрение дела Долиной — Лурье состоялось 16 декабря. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения судов нижестоящих инстанций и отказала Долиной в удовлетворении иска к Лурье, отправив иск покупательницы о выселении певицы на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Прокурор на заседании выступал против принудительного выселения Долиной, но отмечал, что суды нижестоящих инстанций нарушили принцип справедливости и баланс интересов сторон, отказав Лурье в денежной компенсации.

Лурье просила суд выселить Долину из квартиры, певица же выразила готовность пойти на двухстороннюю реституцию — когда стороны возвращают друг другу все, что получили при сделке. Долина ранее обещала вернуть Лурье деньги без учета инфляции в рассрочку в течение нескольких лет, но та отказалась.

Читайте РБК в Telegram.

Кирилл Соколов
Лариса Долина квартира Верховный суд выселение
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года

