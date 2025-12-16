Россияне стали больше курить

Объем продаж сигарет в России вырос на 5%, в денежном выражении — на 14%, следует из данных «Честного знака». Лидером по потреблению сигарет остается Магаданская область, самым некурящим регионом стала Ингушетия

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России выросли продажи сигарет на 5% год к году, следует из результатов исследования табачного рынка за январь—ноябрь 2025-го аналитиками системы маркировки «Честный знак», с которыми ознакомился РБК.

Траты граждан на сигареты за этот период составили 1,5 трлн руб., что на 14% выше, чем годом ранее.

Лидером по потреблению сигарет, как и год назад, стала Магаданская область, где в этом году на 1 тыс. жителей пришлось 130 тыс. условных упаковок (у.у.), что на 1% меньше, чем в прошлом году. На втором месте расположился Камчатский край, где потребление сигарет выросло на 4%, до 118 тыс. у.у. на 1 тыс. человек. На третье место вышла Сахалинская область — там на 1 тыс. жителей приходится 114 тыс. у.у., что на 2% больше, чем годом ранее.

В пятерку лидеров по потреблению сигарет также входят Еврейская автономная область (108 тыс. у.у., рост на 7%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (103 тыс. у.у., снижение на 1%).

Меньше всего сигарет покупают в Ингушетии — там на 1 тыс. жителей пришлось почти 2 тыс. условных упаковок. При этом, отмечают аналитики, за год потребление в регионе выросло на 54%. Следом идет Чечня, где на 1 тыс. жителей пришлось 3 тыс. у.у., причем потребление в республике увеличилось на 83%. Тройку лидеров замыкает Дагестан (почти 10 тыс. у.у., рост на 2%).

В топ-5 наименее курящих российских регионов вошли также Кабардино-Балкария (15 тыс. у.у., рост на 25%) и Северная Осетия (почти 24 тыс. у.у., рост на 23%).

В прошлом году в пятерку регионов — лидеров по потреблению сигарет входили Забайкальский край и Амурская область. Тогда, по данным оператора «Честного знака» — ЦРПТ, траты россиян на сигареты выросли на 18,9% по сравнению с прошлым годом и составили 1,2 трлн руб.

Как сообщал Минздрав, по состоянию на март 2025 года табак курил каждый пятый россиянин (18,5%) в возрасте от 15 лет и старше. При этом, согласно данным Росстата, с 2019 года этот показатель постепенно снижается.