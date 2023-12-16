Wired узнал детали строительства Цукербергом секретной усадьбы на Гавайях

The Wired: Цукерберг строит для себя секретный комплекс на Гавайях с убежищем

Цукерберг возводит на одном из островов сверхсекретный комплекс с жилыми объектами, офисами, спортивным залом и подземным убежищем. Работники не могут разглашать данные о проекте. Предполагаемая цена комплекса — $270 млн

Марк Цукерберг (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Глава Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp; признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг строит на Гавайях сверхсекретный комплекс, сообщает The Wired. Издание провело расследование о проекте Цукерберга. Это будет не только жилой, но и корпоративный комплекс, предполагают журналисты.

Строительство ведется на самом западном острове архипелага, Кауаи, где всего проживают чуть более 70 тыс. человек. Землю здесь Цукерберг приобрел в результате сделок, которые начались в августе 2014-го. Площадь комплекса — около 1,4 тыс. акров (более 560 га). Согласно проектным документам, оценивает Wired, стоимость объекта — свыше $270 млн (из них $100 млн на строительство и $170 млн за землю, но это может быть заниженная оценка).

На территории построят более 12 зданий (основные из них — два особняка), в общей сложности в них будет не менее 30 спален и столько же ванных комнат. В особняках, площадь которых будет сравнима с двумя футбольными полями (более 57 тыс. кв. футов или 5 тыс. кв. м) будут офисы, конференц-залы, кухня промышленного размера. Особняки будут соединены тоннелем с подземным убежищем площадью 5 тыс. кв. футов (чуть более 450 кв. м).

Еще одно здание будет отведено под тренажерный зал, теннисный корт, бассейны, сауну и купель. В лесу на территории будут находиться 11 домиков на деревьях. В комплексе будет свои запасы энергии, воды и продуктов (их будут производить прямо на территории комплекса).

Строительная площадка огорожена шестифутовым (около 2 м) забором и находится под охраной.

Несколько работников рассказали Wired, что подписали соглашение о неразглашении информации о проекте, некоторых уволили после того, как они пытались рассказать о нем в соцсетях. Кроме того, рабочие на разных объектах не могут делиться данными о них друг с другом.

«Это бойцовский клуб. Мы не говорим о бойцовском клубе. <...> Обо всем, что публикуется отсюда, они сразу же узнают», — рассказал изданию один из бывших работников Дэвид (имя изменено).

Wired узнал, что при строительстве комплекса произошло несколько несчастных случаев. Например, строительный кран сорвался вниз со склона, когда ехал по узкой дороге, его оператор получил травмы. У пожилого охранника, когда он поднимался по тропе вверх, произошел сердечный приступ, мужчина скончался впоследствии. Этот инцидент привел к судебному разбирательству.