Путешествия на новогодние каникулы запланировали 12% россиян

Основная часть тех, кто отправится в поездку на новогодние каникулы, будут с семьей, еще четверть — с партнером и еще четверть — с друзьями. Сам Новый год большинство встретят с семьей, 7% рассказали, что будут в эту ночь одни

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Большинство россиян планируют провести новогодние каникулы дома, путешествия запланировал каждый десятый, следует из результатов исследования сервиса бронирования МТС Travel (есть у РБК).

Половина опрошенных собирается быть дома — смотреть телевизор, читать книги, играть в настольные или компьютерные игры. Еще треть намерены разнообразить это время походами в гости и на каток и прогулками.

12% отметили, что планируют путешествие, еще 3% собираются отправиться на горнолыжные курорты — как в России, так и за границей. 66% тех, кто собираются в поездку, организуют ее сами, четверть обратились к турагентам, 9% купили готовый тур.

Большинство собирающихся в поездку будут вместе с детьми (46%), 22% — с партнером и 20% — с друзьями. Наиболее предпочтительный транспорт среди респондентов — самолет (42%), следом идет автомобиль (40%).

36% планируют потратить в путешествии 10-25 тыс. руб. на человека, 30% — 25-50 тыс.

В опросе приняла участие тысяча россиян старше 18 лет.

Как показал опрос, основная часть россиян будет встречать Новый год дома (66%). В гости отправятся 13%. Три четверти опрошенных будут вместе с семьей, с друзьями 2024-й встретит каждый пятый. 7% рассказали, что будут в новогоднюю ночь в одиночестве.

Две трети респондентов намерены потратить на празднование до 10 тыс. руб., столько же людей указали, что такую же сумму выделяют на подарки. Каждый пятый заложил на праздник и презенты от 20 до 60 тыс. руб.