Начальника управления профподготовки МВД Москвы задержали за взятки

Следствие считает, что полковник Павел Параносенков получал деньги за сдачу зачетов сотрудниками ГУЭБиПК. На него завели уголовное дело, СК требует отправить его под домашний арест

Фото: Владислав Шатило / РБК

Замначальника управления по работе с личным составом МВД Москвы — руководителя Центра профессиональной подготовки столичного управления ведомства полковника Павла Параносенкова задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщил телеграм-канал Baza и подтвердил источник РБК в ГУ МВД Москвы.

По словам собеседника РБК, Параносенкова подозревают в получении взяток за сдачу зачетов по профподготовке. Следственные действия проводились еще в ноябре. Тогда же Параносенкова отстранили от выполнения обязанностей.

Baza уточняет, что полицейский получал деньги в главном здании МВД на Петровке. Следствие считает, что полковник получил 190 тыс. руб. от замначальника одного из отделов Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, чтобы 38 его подчиненных сдали зачеты в феврале и октябре этого года. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что речь идет о заместителе главы технического обеспечения и оперативного реагирования ГУЭБиПК по фамилии Шаров: Параносенков заставил его ежемесячно платить по 5 тыс. руб. за каждого сотрудника.

По данным Baza, сейчас Параносенков задержан, против него возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК (получение взятки). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

«Московский комсомолец» пишет, что ГСУ СК по Москве подало в Пресненский суд ходатайство о заключении под домашний арест Параносенкова, а также некоего Арсения Гусева. Последнего обвиняют в посредничестве при взяточничестве в особо крупном размере.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве и обратился за комментарием в ГСУ СК по Москве.

В начале декабря ВЧК-ОГПУ писал, что начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД по Москве Руслана Ермакова задержали и допросили, после чего отпустили и отправили в отпуск. По информации телеграм-канала, Ермаков совместно с Параносенковым договорился о поднятии неофициального тарифа на сдачу нормативов сотрудниками и покрывал замеченных во взяточничестве коллег.