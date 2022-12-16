Начальника управления профподготовки МВД Москвы задержали за взятки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 68,45 (+1) Инвестиции, 15 дек, 15:51
Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 64,3 (+0,94) Инвестиции, 15 дек, 15:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:57
Власти сообщили о падении металлических предметов в Волгоградской области Общество, 15:56
Квартира в старинном районе Москвы: почему это вложение актуально всегда РБК и Амарант, 15:55
ЕС объявил о новых санкциях против России Политика, 15:49
CNN узнал об отказе ФИФА показать обращение Зеленского перед финалом ЧМ Спорт, 15:48
Курс BNB обновил минимум с июля Крипто, 15:47
Начальника управления профподготовки МВД Москвы задержали за взятки Общество, 15:46
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 45%
Подарить подписку
В посольстве сообщили о контузии главы «Русского дома» в ЦАР после взрыва Общество, 15:38
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 15:35
Глава порта Сочи допустил запуск паромов в Турцию в 2023 году Общество, 15:33
Вас просят помочь. В каких случаях лучше отказать Pro, 15:30
Металлическое стекло, пластиковые кости и нобелевка: чем известен МИСиС Тренды, 15:29
Майкл Китон сыграет страдающего слабоумием киллера в собственном фильме Life, 15:27
Как геоаналитика изменила рынок розницы: кейс сети «Лента» РБК и СберАналитика, 15:23
Общество ,  
0 

Начальника управления профподготовки МВД Москвы задержали за взятки

Начальника управления профподготовки МВД Москвы Павла Параносенкова задержали за взятки
Следствие считает, что полковник Павел Параносенков получал деньги за сдачу зачетов сотрудниками ГУЭБиПК. На него завели уголовное дело, СК требует отправить его под домашний арест
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Замначальника управления по работе с личным составом МВД Москвы — руководителя Центра профессиональной подготовки столичного управления ведомства полковника Павла Параносенкова задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщил телеграм-канал Baza и подтвердил источник РБК в ГУ МВД Москвы.

По словам собеседника РБК, Параносенкова подозревают в получении взяток за сдачу зачетов по профподготовке. Следственные действия проводились еще в ноябре. Тогда же Параносенкова отстранили от выполнения обязанностей. 

Baza уточняет, что полицейский получал деньги в главном здании МВД на Петровке. Следствие считает, что полковник получил 190 тыс. руб. от замначальника одного из отделов Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, чтобы 38 его подчиненных сдали зачеты в феврале и октябре этого года. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что речь идет о заместителе главы технического обеспечения и оперативного реагирования ГУЭБиПК по фамилии Шаров: Параносенков заставил его ежемесячно платить по 5 тыс. руб. за каждого сотрудника.

По данным Baza, сейчас Параносенков задержан, против него возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК (получение взятки). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

«Московский комсомолец» пишет, что ГСУ СК по Москве подало в Пресненский суд ходатайство о заключении под домашний арест Параносенкова, а также некоего Арсения Гусева. Последнего обвиняют в посредничестве при взяточничестве в особо крупном размере.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве и обратился за комментарием в ГСУ СК по Москве.

Читайте на РБК Pro
Главные ошибки с алкоголем и едой в новогодние праздники
«1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки
Бенефициар навредил компании. Как взыскать ущерб без банкротства
Как Huawei развивает бизнес под санкциями США

В начале декабря ВЧК-ОГПУ писал, что начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД по Москве Руслана Ермакова задержали и допросили, после чего отпустили и отправили в отпуск. По информации телеграм-канала, Ермаков совместно с Параносенковым договорился о поднятии неофициального тарифа на сдачу нормативов сотрудниками и покрывал замеченных во взяточничестве коллег.

Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
При участии
Любовь Порываева
ГУЭБиПК ГУ МВД по Москве взятки
Материалы по теме
Вице-президента Европарламента задержали по делу о взятках от Катара
Политика
СК сообщил о 72 тыс. осужденных за взятки чиновниках с 2011 года
Общество
Половина бизнесменов в России заявили о росте коррупции на фоне санкций
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter