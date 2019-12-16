Беглов предложил назначить экс-главу Минтранса своим заместителем

Бывший глава Минтранса Максим Соколов может стать вице-губернатором Санкт-Петербурга, курирующим вопросы развития транспортной инфраструктуры

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил Законодательное собрание города дать согласие на назначение вице-губернатором бывшего министра транспорта Максима Соколова.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на посту вице-губернатора Соколов должен будет курировать вопросы транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма.

В соответствии с законом «О правительстве Санкт-Петербурга», губернатор города назначает своих заместителей по согласованию с Законодательным собранием. Запрос на дачу согласия должен быть рассмотрен региональным парламентом в течении двух недель и считается одобренным, если за дачу соответствующего разрешения проголосует более половины депутатов.

Соколов возглавлял Министерство транспорта России в 2012-2018 годах, а до того (в 2004-2009) работал в администрации Петербурга, где возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам, а затем комитет экономического развития, промышленной политики и торговли.