Замглавы ФСИН анонсировал закрытие СИЗО «Бутырка»

Также будет ликвидировано СИЗО «Пресня», расположенное на северо-западе Москвы. Замдиректора ФСИН Валерий Максименко отметил, что в службе пока отложили вопрос о ликвидации СИЗО «Матросская Тишина»

СИЗО «Бутырка» (Фото: Марина Круглякова / ТАСС)

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России приняла решение о закрытии столичных СИЗО № 2 «Бутырка» и № 3 «Пресня». Об этом в интервью МК сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко.

При этом он не уточнил, когда именно будут закрыты следственные изоляторы. «Изначально мы планировали построить своими силами новое СИЗО на 2 тыс. мест вместо «Пресни». Но мэрия предложила другой вариант — закрыть еще и «Бутырку» с «Матросской Тишиной» и за счет бюджета Москвы построить новое современное СИЗО на 5 тыс. мест на территории 80 га», — сказал Максименко. По его словам, новое СИЗО планируют построить за год, работы начнутся уже в январе будущего года. Оно будет находиться либо в районе Новой Москвы, либо близ Дмитровского шоссе.

«СИЗО будет соответствовать всем европейским стандартам. Внешне оно будет похоже на «Кресты-2», открытые недавно под Питером. Что касается освобожденных зданий, они поступят в распоряжение городских властей», — отметил Максименко. Он выразил надежду, что «Бутырку» не снесут, поскольку здание представляет историческую ценность.

СИЗО «Бутырка» расположено на Новослободской улице в Тверском районе Москвы. Деревянный острог построили в 1771 году, позднее на его месте возвели каменный тюремный замок. В тюрьме содержались такие известные личности, как предводитель Крестьянской войны 1773–1775 годов Емельян Пугачев, революционеры Иван Каляев, Николай Шмит и Нестор Махно, поэты Владимир Маяковский и Осип Мандельштам, писатели Варлам Шаламов и Александр Солженицын.