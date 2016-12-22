Европейская киноакадемия назвала лучший фильм 2018 года

Им стала картина польского режиссера Павла Павликовского «Холодная война». Исполнительницу главной роли в этом фильме признали лучшей актрисой. Лучшей комедией Европы названа «Смерть Сталина»

Фото: Кадр из фильма «Холодная война»

В испанской Севилье подвели итоги 31-й ежегодной Европейской кинопремии (European Film Awards, EFA), присуждаемой Европейской киноакадемией. Лучшим европейским фильмом была признана черно-белая драма польского режиссера Павла Павликовского «Холодная война» (Cold War). Картина рассказывает историю любви музыканта и певицы во время холодной войны.

Исполнительница главной роли в этой картине Иоанна Кулиг признана лучшей актрисой. Помимо этого, «Холодная война» Павликовского была отмечена наградой за лучшую режиссуру и лучший сценарий.

За звание лучшего фильма Европы в этом году боролись «На границе миров» (Gräns) Али Аббаси, «Догмэн» (Dogman) Маттео Гарроне, «Девочка» (Girl) Лукаса Донта и «Счастливый Лазарь» (Lazzaro felice) Аличе Рорвахер.

Лучшей европейской комедией признана работа режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», у которой Минкультуры России за два дня до премьеры в стране отозвало прокатную лицензию, усмотрев в нем «материалы, запрещенные законом».



Лучшим актером Европы был признан Марчелло Фонте за роль в фильме «Догмэн».

Премия Европейской киноакадемии была учреждена в 1988 году. Она задумывалась как противопоставление «Оскару», иногда ее называют «Европейским Оскаром».