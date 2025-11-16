В Дубае открылся самый высокий в мире отель

Отель Ciel Dubai Marina высотой 377 м вмещает 1004 номера и люкса на 82 этажах. Проект обошелся в $544 млн, в нем также находится самый высокий в мире панорамный бассейн

Дубайский отель Ciel Dubai Marina, официально признанный самым высоким в мире, принял первых постояльцев, передает The National.

Открытие для гостей состоялось 15 ноября. Изначально оно было запланировано на 2024 год, но было отложено.

Высота отеля составляет 377 м, что превышает высоту отеля Gevora Hotel, также расположенного в Дубае, — 356 м. Проект обошелся создателям в 2 млрд дирхамов ($544 млн).

В городе, как отмечает издание, находятся восемь из десяти самых высоких действующих отелей в мире, среди них — гостиница Бурж эль-Араб (Burj Al Arab), спроектированная в форме паруса. Высота здания вместе со шпилем составляет 321 м.

Отель занимает 82 этажа, в нем 1004 номера, а также несколько ресторанов, в том числе с азиатской, средиземноморской кухнями и домашней едой.

Еще один рекорд поставил расположенный в Ciel Dubai Marina бассейн Tattu Sky — как высокий панорамный в мире. Он находится на 76-м этаже здания отеля и возвышается над городом на высоте 310 м.

Кроме того, на 61-м этаже здания расположены спа-центр и круглосуточный тренажерный зал. Всем гостям предоставляется доступ и бесплатный трансфер в пляжный клуб Soluna Beach Club на рукотворном острове Пальма-Джумейра.

Из отеля также можно добраться до торгового центра Dubai Marina Mall, остановок городских трамваев и метро. Ближайший пляж — JBR. Неподалеку также находятся аквапарк Bluewaters, променад The Walk и самое высокое в мире колесо обозрения Ain Dubai.

Ciel Dubai Marina находится под управлением компании The First Group Hospitality. Он относится к бренду Vignette Collection, принадлежащему IHG Hotels & Resorts.