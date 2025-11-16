Москвичам пообещали сырую погоду и легкие заморозки
Жителей Москвы сегодня ждет пасмурный и прохладный день, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.
Дневная температура воздуха будет колебаться около нуля градусов, но ощущаться примерно как минус 5. Влажность воздуха достигнет 72%, что добавит ощущения сырости.
Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью около 2.6 м/с, местами возможны порывы до 7 м/с. Атмосферное давление останется на уровне нормы в 750 мм рт. ст.
Осадков не ожидается, небо останется облачным и временами будет проясняться.
Ночью столбики термометров опустятся до минус 4 градусов.
