Москвичам пообещали сырую погоду и легкие заморозки

Жителей Москвы сегодня ждет пасмурный и прохладный день, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.

Дневная температура воздуха будет колебаться около нуля градусов, но ощущаться примерно как минус 5. Влажность воздуха достигнет 72%, что добавит ощущения сырости.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью около 2.6 м/с, местами возможны порывы до 7 м/с. Атмосферное давление останется на уровне нормы в 750 мм рт. ст.

Осадков не ожидается, небо останется облачным и временами будет проясняться.

Ночью столбики термометров опустятся до минус 4 градусов.