Юристы оценили шансы россиян вернуть особняк на Босфоре

Реституция прав собственности в современной России невозможна, в стране почти нет успешных случаев возврата дореволюционной недвижимости. За рубежом это регулярная практика, сообщили эксперты и рассказали о нюансах для наследников

Фото: Оксана Король / Бизнес Online / Global Look Press

Ситуации, когда наследники пытаются вернуть недвижимость и другую собственность, принадлежавшие их предкам до революции 1917 года, встречаются в России крайне редко, но в ряде стран за рубежом подобная практика регулярна, рассказали опрошенные РБК эксперты, комментируя сообщения о том, что суд вернул наследникам российского дипломата 200-летнюю виллу на Босфоре в Турции.

В России «успешные случаи возврата дореволюционной недвижимости практически отсутствуют», заявил управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Александр Надмитов.

Первые декреты советской власти, принятые в 1917–1918 годах после Октябрьской революции, касаются в том числе отмены частной собственности на землю и городскую недвижимость, национализации банков и промышленных предприятий, отмены наследования.

По словам управляющего партнера ILM Андрея Лукашева, реституция прав собственности в современной России невозможна по ряду причин. «В первую очередь, юридически сложно собрать документы, подтверждающие цепочку прав основания собственности, возникших до 1917 года, второе — значительные несоразмерные финансовые затраты на ведение судебных процедур, третье — морально-этические аспекты, четвертое — очень временно емкий и длительный процесс, и пятое — это приведет к разрушительным прецедентам в нашей правовой системе», — заявил эксперт.

Надмитов также отмечает, что доказать право собственности в таких делах чрезвычайно сложно: за прошедшие годы собственность многократно переходила, архивные документы часто утрачены или не имеют юридической силы в современной системе регистрации прав.

«Необходимо подтвердить непрерывную цепочку правопреемства от дореволюционного владельца до истца, документально обосновав каждый переход прав — по наследству, браку или сделке», — заявил эксперт. Кроме того, не исключено, что столкнутся интересы наследников и добросовестных приобретателей спорного имущества.

Комментируя идущее в Турции разбирательство о правах на особняк в Стамбуле, принадлежавший дипломату царской России Николаю Свечину, Надмитов отметил, что «в данном случае ситуацию, вероятно, облегчало то, что наследник собственника скончался сравнительно недавно — в 2005 году». Сохранились часть документальной базы, записи в турецком реестре недвижимости, как и само здание, не были уничтожены в результате войн или революций. «Эти данные позволили подтвердить, что объект по-прежнему числится зарегистрированным на имя Свечина, что значительно укрепило доказательственную базу истцов», — отметил он.

Издание Sabah писало, что турецкий суд принял решение о передаче прав на особняк потомкам Свечина, но в российском посольстве сообщили, что дело все еще находится на рассмотрении, окончательного вердикта нет.

В международной практике, особенно в странах бывшего социалистического лагеря, реституция прав собственности — регулярная практика, заявил Лукашев. Эксперт отметил, что многим наследникам удалось вернуть родовое имущество в Германии, Польше, Болгарии, Румынии, Латвии, Литве, Эстонии и других государствах.

Лукашев перечислил нюансы, которые нужно принять во внимание: возможность подтвердить правопреемственность и родственные связи, не нарушив отношения с другими наследниками; подтвердить правоустанавливающие документы и платежи на приобретение, строительство и содержание имущества, которое рассматривается для реституции прямым и косвенным образом; подтвердить незаконность изъятия имущества и обращения его в доход государства.