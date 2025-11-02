Посольство опровергло данные о передаче в частные руки виллы в Стамбуле

Посольство в Турции опровергло публикацию газеты Sabah о решении суда передать российский особняк в стамбульском районе Тарабья потомкам дипломата царской России Николая Свечина, сообщает ТАСС.

«Упоминаемые в данной статье факты намеренно искажены и не имеют ничего общего с действительностью. Соответствующее дело продолжает находиться на рассмотрении судебных органов Турции, окончательное решение не вынесено», — сообщили агентству в дипмиссии.

В посольстве добавили, что адвокат, представляющий российскую сторону, направил в редакцию Sabah официальное обращение с требованием опубликовать исправления и опровержение в соответствии с законом о печати Турции.

В субботу, 1 ноября, турецкое издание Sabah сообщило о решении суда в Стамбуле после 17 лет разбирательств признать право собственности на историческую виллу на Босфоре за потомками дипломата Российской империи Николая Свечина.

По данным издания, Свечин приобрел здание XIX века и прилегающий участок у французской семьи, после чего особняк использовался в качестве представительства российской дипмиссии. Сейчас стоимость виллы и земли площадью 10 га оценивается примерно в 1,5 млрд лир (более $35 млн).

Спор о праве собственности начался после революции 1917 года. Суд отметил, что, несмотря на аренду здания Россией по решению османских властей, оно никогда не было зарегистрировано за российским государством. Кадастровая проверка 1950 года подтвердила, что объект зарегистрирован на имя Свечина.

В своей публикации издание утверждало, что согласно межевому листу 2022 года виллу унаследуют трое потомков дипломата — дети его приемного сына Дидье Леконта Свечина, умершего в 2005 году. Как пишет Sabah, суд отклонил претензии России, турецкого казначейства и Главного управления фондов, сославшись на представленные документы собственности и нормы международного права.