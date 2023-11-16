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Замглавы города в Дагестане потерял кисть из-за взрыва гранаты

Замглавы дагестанского Буйнакска Османов потерял кисть из-за взрыва гранаты
Замглавы администрации дагестанского Буйнакска, бывший борец вольного стиля Гамзат Османов потерял кисть левой руки из-за взрыва светошумовой гранаты. По данным Mash, он не знал, что боеприпас настоящий, и играл с ним в гостях

Заместитель главы администрации города Буйнакск в Дагестане Гамзат Османов остался без кисти руки после случайного взрыва светошумовой гранаты, он госпитализирован, сообщили агентству «РИА Новости» в пресс-службе администрации города.

Там рассказали, что взрыв произошел, когда чиновник находился «в помещении цокольного этажа одного из домов Буйнакска». Мужчину доставили в Буйнакскую городскую больницу. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. В мэрии уточнили, что Османов с 15 сентября по 1 июня следующего года находится в неоплачиваемом отпуске.

Врачи ампутировали кисть руки Османова, операция прошла успешно, его жизни ничего не угрожает, заявили ТАСС в городской больнице. Агентство сообщает, что причиной стал взрыв «неустановленного происхождения».

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Телеграм-канал Baza со ссылкой на источники также сообщает, что взрыв был случайным, а Османову оторвало кисть левой руки. Mash пишет, что чиновник находился у друга, заметил на столе гранату, взял в руки и начал вертеть, боеприпас взорвался. По данным канала, Османов не знал, что граната настоящая: ее передали со словами, что это муляж.

Гамзат Османов, до того как занять должность в администрации Буйнакска, занимался вольной борьбой. В 2009 году он стал чемпионом Европы среди кадетов, выступая от России, а в 2013-м занял первое место на чемпионате Азербайджана по вольной борьбе. В 2014 году Османов занял седьмое место на чемпионате Европы, а на чемпионате мира — четвертое.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дагестан Буйнакск ампутация вольная борьба светошумовые гранаты
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