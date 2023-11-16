Больше половины россиян выступили за длинные новогодние каникулы

В этом году новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января. Большинство опрошенных россиян поддержали такую длительность выходных, те, кто выступили против, предлагали перенести часть выходных на май

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Шесть из десяти россиян поддержали введение 10-дневных новогодних каникул, следует из опроса сервиса для поиска работы SuperJob (есть у РБК).

Именно такое количество выходных ждет граждан на рубеже 2023-2024 годов, они продлятся с 30 декабря по 8 января.

60% опрошенных отметили, что одобряют такие длинные каникулы, поскольку появляется возможность побыть вместе с семьей и отдохнуть от работы, ведь выходных и отпусков не хватает. Среди женщин тех, кому нравятся длинные каникулы, больше, чем среди мужчин (66% против 55%). Чаще всего за 10-дневные каникулы выступали молодые люди до 34 лет (69%).

Отрицательно восприняли длинные выходные 15% опрошенных. В числе тех, кто выступает против 10-дневных каникул, больше мужчин (16% против 13%) и людей от 45 лет и старше (18%). Среди этой категории респондентов звучали предложения о переносе выходных с новогоднего периода на майские праздники.

17% опрошенных равнодушно относятся к длительности новогодних каникул, одна из причин — работа посменно.

В динамике за 15 лет в основном больше половины россиян выступали за длинные выходные на Новый год. По сравнению с прошлым годом, их число уменьшилось на 2%. Меньше всего респонденты радовались длительному отдыху в 2021 году (49%), больше всего — в 2013-м (70%).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. участников из числа экономически активного населения России старше 18 лет во всех округах России 3—15 ноября.

Всего в будущем году россиян ждет 248 рабочих дней (на один больше, чем в этом, — 2024-й будет високосным) и 118 выходных и праздничных (при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными).

В феврале запланировано три выходных в честь Дня защитника Отечества (23-25 февраля), столько же — в честь 8 Марта (8-10). На майские праздники в общей сложности будет восемь нерабочих дней: 28 апреля — 1 мая и 9-12 мая. В честь Дня России будет только один выходной, так как праздник будет в среду. В ноябре праздничными будут 3 и 4 число. В канун следующего Нового года выходные начнутся 29 декабря.