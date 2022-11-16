Активисты сообщили о дефиците самого востребованного препарата от ВИЧ

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Движение «Пациентский контроль», которое объединяет живущих с ВИЧ людей в России, сообщило о дефиците самого дорогостоящего на отечественном рынке комбинированного антиретровирусного препарата «Эвиплера» производства американской компании Johnson & Johnson, пишет «Коммерсантъ».

«Кому-то из пациентов выдают препарат на месяц, предупреждая, что в следующий раз, скорее всего, придется менять терапию полностью. Некоторые врачи, видимо не желая вдаваться в подробности, объясняют перебои с «Эвиплерой» санкциями, пугая тем, что препарат ушел с российского рынка и его больше не будет. Но мы знаем, что это не так», — сообщили собеседники издания.

По словам представителя «Пациентского контроля» Юлии Верещагиной, проблема в высокой цене «Эвиплеры» — более 300 тыс. руб. в год.

Верещагина также рассказала, что в ответ на просьбу «Коалиции по готовности к лечению» к компании Johnson & Johnson сделать «Эвиплеру» дешевле как минимум вдвое — до 150 тыс. руб. за годовой курс — компания снизила цену «очень незначительно».

Johnson & Johnson сообщила, что объем закупок «Эвиплеры» в 2022 году снизился на 56% в сравнении с 2021 годом, а заявка, собранная от регионов России, удовлетворена лишь на 31%.

«Действительно, в течение последних нескольких лет мы наблюдаем, что фактический объем закупки этого лекарственного препарата в рамках проводимых по федеральной программе аукционов оказывается ниже заявленной потребности», — подтвердили газете представители Johnson & Johnson.

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